Sorelle ritrovate, Stefano Di Giacinto per l'ultima volta in tv: "Aspetterò momento giusto per riabbracciarle"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Stefano Di Giacinto ha annunciato il suo addio ai media dopo che le sue figlie, le sorelle Alisya e Sarah, sono state ritrovate in seguito alla scomparsa per due settimane da una casa famiglia in Abruzzo. Il padre ha dichiarato di voler rispettare le indicazioni della Procura e attendere il momento giusto per riabbracciare le ragazze, lanciando anche un messaggio sul ruolo dei genitori e sulla tutela dei figli.

Stefano Di Giacinto a "Quarto Grado"

Si chiude quindi con un appello carico di emozione la lunga esposizione mediatica di Stefano Di Giacinto, il padre di Alisya e Sarah, le due sorelle di 16 e 12 anni ritrovate a Formia dopo oltre due settimane di ricerche.

Intervenuto a "Quarto Grado", l’uomo ha annunciato la volontà di allontanarsi dai riflettori per rispettare le indicazioni della Procura e delle autorità coinvolte nella delicata vicenda familiare.

Le sorelle ritrovate

"Io sono qui per fare un appello in quanto devo rispettare la decisione presa dal procuratore e dalla curatrice, che mi hanno pregato di chiudere la parte mediatica, di fare silenzio e di rispettare anche la decisione delle mie figlie" ha annunciato Di Giacinto. "Oggi è la mia ultima apparizione e aspetterò il momento giusto per poterle riabbracciare ed accoglierle".

Le parole arrivano pochi giorni dopo il ritrovamento delle due ragazze, scomparse il 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in Abruzzo, dove vivevano da circa due anni. Le adolescenti sono state rintracciate dai carabinieri a Formia, in provincia di Latina, all’interno di un’abitazione riconducibile a parenti materni. La madre, il compagno e il nonno delle ragazze sono stati fermati con l’accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.

Il dolore di un padre

Nel corso dell’intervista con Gianluigi Nuzzi, Di Giacinto ha ripercorso i momenti più difficili vissuti. "Il più duro è stato quando ho saputo della loro scomparsa. L’altro è stato il 5 gennaio 2020, quando è stato l’ultimo giorno che le avevo viste. Poi è finito tutto quanto".

Per anni il padre ha combattuto una complessa battaglia giudiziaria legata all’affidamento delle figlie. Durante le ricerche aveva lanciato numerosi appelli pubblici, sostenendo di non credere all’ipotesi di un allontanamento autonomo delle ragazze e chiedendo aiuto per ritrovarle.

Alla domanda su quando abbia iniziato a sperare concretamente di poterle riabbracciare, ha risposto: "Quello non l’ho capito, l’ho percepito, però di chiaro in questa storia non c’è stato mai nulla. Ci sono stati sempre dubbi, incertezze da parte mia. Solo la voglia di stare insieme a loro perché comunque sono il loro papà".

L’appello finale ai genitori e alla giustizia

Uno dei momenti più significativi dell’intervista è arrivato nel finale, quando Nuzzi ha invitato Di Giacinto a rivolgere un messaggio alle famiglie coinvolte in situazioni simili e alle istituzioni.

"Padre e madre siamo uguali" ha sottolineato. "I genitori sono la parte più importante della famiglia. I figli sono il fulcro della famiglia. Quindi se due genitori decidono di lasciarsi, come purtroppo è accaduto a noi, non devono essere i figli a rimetterci".