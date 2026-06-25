Sorelle ritrovate, Valeria D'Acunto col compagno e nonno lasciano il carcere: c'è l'obbligo di firma e dimora

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Convalidato il fermo per Valentina D’Acunto, la mamma delle due sorelle scomparse in provincia de L’Aquila e ritrovate a Formia (Latina), così come per Marco D’Acunto, nonno paterno delle sorelline, e Vincenzo Esposito, compagno della madre. La giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella provincia di Latina: è stata così accolta la richiesta della Procura della Repubblica.

La decisione del gip sui familiari

Come riportato dall’agenzia LaPresse, la giudice per le indagini preliminari, Giulia Sani, ha convalidato il fermo per i familiari delle sorelline che erano scomparse dalla casa-famiglia di Civitella Alfedena (L’Aquila) e che sono poi state ritrovate dai carabinieri, 15 giorni dopo, a Formia (Latina).

Per Valentina D’Acunto, Marco D’Acunto e Vincenzo Esposito è stato deciso l’obbligo di dimora nella provincia di Latina.

La mamma e il nonno delle sorelle, così come il compagno della madre hanno inoltre l’obbligo di presentarsi ai carabinieri due volte al giorno.

Obbligo di dimora “misura sufficiente”

“Il giudice ha convalidato il fermo e applicato la misura cautelare come chiesto dall’ufficio della Procura, di obbligo di dimora nella provincia di Latina con obbligo di firma due volte al giorno alla caserma dei carabinieri”, ha confermato Luciano D’Angelo, procuratore capo di Sulmona.

Come trasmesso da La Vita in Diretta, Luciano D’Angelo ha reso noti i provvedimenti disposti dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di Valentina D’Acunto, Vincenzo Esposito e Marco D’Acunto.

“L’obbligo di dimora è una misura sufficiente per evitare che un domani gli autori possano ripetere azioni di questo tipo”, ha aggiunto.

L’avvocato: “Si sono pentiti”

La Procura, infatti, ha ritenuto non necessaria la custodia cautelare in carcere, in linea con i principi costituzionali che prevedono il minor sacrificio possibile per la libertà personale nell’applicazione delle misure cautelari.

Enrico Mastantuono, avvocato di Valentina D’Acunto, ha detto che i tre “si sono pentiti, hanno preso coscienza di quanto fatto” e che “la consapevolezza è alla base dell’interrogatori”.

Valentina D’Acunto è stata ascoltata a più riprese dalla giudice per le indagini preliminari, che ha sentito il padre e il compagno della donna: i tre hanno risposto alle domande nel corso dell’interrogatorio di convalida dei fermi durato oltre cinque ore.

Il legale, al termine dell’interrogatorio di convalida del fermo, ha anche detto che “non c’è una rete, sono persone spinte dagli affetti” e che la sua assistita “ha spiegato le ragioni di una madre” con un atteggiamento “collaborativo”.