Sorelle scomparse a Civitella Alfedena ritrovate a Formia, "vogliamo stare con mamma": la frase ai carabinieri

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Le sorelle scomparse a Civitella Alfedena sono state ritrovate sane e salve a Formia, nell’abitazione di una parente della madre. Ai carabinieri che si sono presentati in casa dopo averle rintracciate, le due, che hanno 12 e 16 anni, avrebbero detto: “Vogliamo stare con la mamma”. La più piccola, in particolare, sembra fosse restia a seguire i militari che le hanno portate via.

La frase delle sorelle scomparse ai carabinieri

Le due sorelle di 12 e 16 anni che erano scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena sono state ritrovate nella serata di domenica 21 giugno, in buone condizioni di salute, a Formia, nell’abitazione di una parente della madre, nel quartiere Rio Fresco.

Ai carabinieri che le hanno rintracciate, stando a quanto appreso e riportato da ANSA, le due avrebbero detto: “Vogliamo stare con la mamma“.

ANSA

Le due sorelle avrebbero espresso preoccupazioni nell’abbandonare la casa in cui sono state ritrovate. In particolare, la più piccola avrebbe opposto resistenza, spiegando di voler restare con la mamma. Solo l’arrivo di un’assistente sociale avrebbe convinto le due a lasciare l’abitazione.

Sorelle scomparse ritrovate: fermate la mamma con il compagno e il nonno

All’alba di lunedì, la mamma delle due sorelle scomparse ritrovate, il suo compagno e il nonno delle ragazze sono stati fermati l’accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.

La madre è in carcere a Teramo, mentre il suo compagno e il nonno sono a Sulmona. La donna anziana nel cui appartamento a Formia sono state ritrovate le sorelle scomparse, che sarebbe una lontana parente della madre, è indagata a piede libero.

Le tre persone fermate sono state interrogate durante la notte negli uffici del procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D’Angelo. Subito dopo l’interrogatorio, sono stati portati in carcere.

La reazione del papà al ritrovamento delle sorelle scomparse

Il papà delle due sorelle scomparse da Civitella Alfedena e ritrovate a Formia dopo due settimane, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica dopo il ritrovamento delle figlie.

L’uomo ha detto: “Io lo sapevo che le aveva nascoste lei“. Poi ha commentato le parole della donna, che nei giorni della scomparsa si era detta convinta che le figlie fossero morte: “Le bambine che tanto dice di amare, morte? Quando erano nascoste dai suoi parenti?”.

Lo scorso 28 maggio, il Tribunale di Cassino aveva sentenziato in primo grado la revoca della responsabilità genitoriale per la madre delle due ragazze. Il padre delle due ragazze ha raccontato: “Non ha mai accettato quella sentenza, si è sempre sentita indispensabile per le nostre figlie e mi ha sempre allontanato da loro, eludendo ogni disposizione di legge. Ma loro, oggi, stanno recuperando un rapporto con me”.

Le parole dell’avvocato del padre delle ragazze

L’avvocato Francesco Riccardi, legale del papà delle due ragazze, ha dichiarato all’Adnkronos: “Le abbiamo salvate due volte. Sono arrabbiato e felice insieme. Non si doveva arrivare a questo punto”.

Il legale ha aggiunto: “Ho avvisato io il papà. Abbiamo pianto insieme, è stato un momento di forte emozione dopo tanta tensione e sofferenza. (…) Si è sentito male, per l’emozione, ma anche per la rabbia di vedere familiari della moglie nei paraggi della caserma, dopo quanto successo”.

Le parole della donna che ha tenuto le sorelle scomparse in casa

Intervistata da Rainews24, l’anziana donna nella cui abitazione sono state ritrovate le due sorelle scomparse ha detto: “Non sapevo nulla, me l’hanno portate e basta. Mi ha detto: ‘Mi può tenere le due bambine?’ e basta. Io ho detto ‘Perché no?!”.

La donna ha poi aggiunto di non essere mai uscita con le bambine. “Io non esco già di mio. Mi dispiace, ora sto male io”.