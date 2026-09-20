Sorelle scomparse a San Cataldo e poi ritrovate in un negozio dopo 21 ore di ricerche, cosa non torna

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Le due sorelle di 8 e 12 anni che erano scomparse a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, sono state ritrovate dopo circa 21 ore all’interno di un negozio gestito da cittadini cinesi. Le bambine, in buone condizioni di salute, sono state trasferite in ospedale per accertamenti. La Procura ha disposto il sequestro del negozio: restano infatti da chiarire diversi aspetti della vicenda, a partire dalla presenza delle due minori nell’esercizio commerciale.

Le bambine ritrovate in un negozio

Le due sorelle, Benedetta e Domitilla, di 8 e 12 anni, erano scomparse nella serata precedente al ritrovamento.

La ricerca si è conclusa nel pomeriggio di sabato, quando gli uomini della Protezione civile le hanno individuate all’interno di un negozio di corso Vittorio Emanuele, a poca distanza dall’abitazione della famiglia.

Le bambine erano in buone condizioni di salute: dopo essere state trovate sono state accompagnate all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per ulteriori controlli.

Il ritrovamento ha posto fine a circa 21 ore di ricerche, ma non ha chiuso gli interrogativi degli investigatori. La Procura di Caltanissetta ha infatti disposto il sequestro dell’attività commerciale per consentire ulteriori accertamenti.

Perché il negozio è stato sequestrato

A spiegare la decisione è stato il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. Secondo quanto riportato da RaiNews, sono necessari accertamenti anche di natura tecnico-scientifica e ulteriori approfondimenti affidati alla Tenenza dell’Arma.

L’obiettivo degli investigatori è individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze che, al momento, non risultano ancora completamente chiarite.

Il sequestro del negozio rappresenta quindi un passaggio investigativo e non equivale, di per sé, all’attribuzione di responsabilità a chi lo gestisce.

Gli accertamenti dovranno stabilire che cosa sia accaduto durante le ore in cui le due sorelle sono rimaste lontane dalla famiglia e perché si trovassero all’interno dell’esercizio commerciale.

L’ultima segnalazione e la donna sentita dagli investigatori

Un elemento dell’inchiesta riguarda una donna cinese che sarebbe stata l’ultima persona ad aver visto le bambine prima del ritrovamento.

La donna è stata ascoltata in caserma e ai cronisti avrebbe riferito di avere visto le due sorelle all’interno di un negozio intorno alle 19:40.

La circostanza dovrà essere verificata dagli investigatori insieme agli altri elementi raccolti: proprio la ricostruzione degli spostamenti delle bambine e delle persone che le hanno incontrate nelle ore precedenti al ritrovamento è uno degli aspetti ancora da chiarire.

L’allarme e le ricerche a San Cataldo

La scomparsa delle bimbe aveva fatto scattare una vasta mobilitazione. Nel pomeriggio era stato convocato in prefettura un vertice per fare il punto sulle ricerche, con la partecipazione della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Nel frattempo la famiglia aveva diffuso un appello attraverso i social network.

Il padre, Alessandro Costanza, aveva raccontato di aver visto per l’ultima volta le figlie intorno alle 20. Le bambine, secondo il suo racconto, erano insieme a lui.

L’uomo aveva spiegato che sarebbe uscito per comprare il pane insieme all’altro figlio, di dieci anni, dicendo alle due sorelle che si sarebbero rivisti a casa, in corso Vittorio Emanuele. Al suo ritorno, però, non le aveva più trovate.

Anche il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, aveva lanciato un appello pubblico chiedendo a chiunque avesse informazioni sulle due bambine di contattare immediatamente le forze dell’ordine.