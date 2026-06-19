Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, appello dell'Associazione Penelope per una delle due celiaca

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L’Associazione Penelope ha lanciato un appello per Alisya e Sarah, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla struttura protetta di Civitella Alfedena (L’Aquila) nella notte tra il 6 e il 7 giugno. La presidente nazionale Emanuela Zuccagnoli si rivolge “ai titolari e ai dipendenti di supermercati, negozi alimentari, farmacie e a tutte le attività commerciali” per invitarli a ricordare se nei giorni immediatamente successivi alla sparizione abbiano notato “giovani corrispondenti alla loro descrizione” effettuare “l’acquisto di prodotti specifici per persone celiache o senza glutine”.

L’appello dell’Associazione Penelope

Venerdì 19 giugno Emanuela Zuccagnoli, presidente nazionale dell’Associazione Penelope, ha pubblicato un video per fare un appello “ai titolari e ai dipendenti di supermercati, negozi alimentari, farmacie e a tutte le attività commerciali”.

In particolare, Zuccagnoli si rivolge agli esercenti “di Civitella Alfedena, Villetta Barrea, Barrea, Castel di Sangro e dei comuni limitrofi”, ovvero l’area interessata dalle ricerche sulle sorelle scomparse Alisya e Sarah, di 16 e 12 anni.

ANSA

La presidente dell’Associazione Penelope ha chiesto ai destinatari dell’appello di fare caso se “abbiano notato giovani corrispondenti alla loro descrizione oppure l’acquisto di prodotti specifici per persone celiache o senza glutine“.

Quindi li ha invitati a “non sottovalutare alcun ricordo”, ad esempio “uno scontrino, una vendita, una conversazione o un semplice particolare”.

Le ultime novità sulle sorelle scomparse

In una lettera scritta nel mese di gennaio Alisya, 16 anni, comunicava ai suoi genitori il suo stato d’animo. “Ultimamente sono molto triste e preoccupata”.

Nella missiva, inoltre, condivideva il suo desiderio di ritornare a vivere insieme ai suoi genitori e aggiungeva: “Molti pensieri invadono la mia testa, è come se non ci fosse un domani“.

Il fermaglio rosso vicino Civitella Alfedena

Nel frattempo i ricercatori hanno rinvenuto, nei pressi dei boschi intorno a Civitella Alfedena, un fermaglio rosso da bambina, con su stampata una fantasia di fiorellini. L’ipotesi è che appartenga a Sarah, la più piccola delle sorelle scomparse.

Mercoledì 10 giugno, inoltre, tre telefoni cellulari avrebbero agganciato la cella di Civitella Alfedena. Due di questi cellulari apparterrebbero alle due sorelle, con sim intestate rispettivamente al compagno della madre e a un uomo di origine kosovara. Si cerca, ora, il titolare della terza sim.