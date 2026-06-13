Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, dubbi del fidanzato e l'ipotesi del rapimento: "Alisya era cambiata"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Continuano le ricerche di Alisya e Sarah Di Giacinto, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa-famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila. Mentre gli investigatori vagliano tutte le piste, emergono le parole del fidanzato della maggiore, convinto che negli ultimi tempi la ragazza fosse cambiata. Tra le ipotesi al vaglio compare anche quella di un possibile rapimento.

Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, i dubbi del fidanzato

Si infittisce il mistero sulla scomparsa di Alisya e Sarah Di Giacinto, sorelle di 16 e 12 anni, allontanatesi dalla struttura che le ospitava a Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Le due minorenni risultano irreperibili da giorni e le ricerche proseguono senza sosta, mentre gli investigatori cercano di ricostruire le loro ultime ore prima della sparizione.

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli raccolti dagli inquirenti, tra cui le dichiarazioni del fidanzato coetaneo di Alisya.

Il fidanzato: “Alisya era cambiata”

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il ragazzo avrebbe raccontato di aver notato un cambiamento nel comportamento della 16enne nelle settimane precedenti alla scomparsa.

Il giovane avrebbe raccontato che Alisya appariva diversa rispetto al passato. “Era come se avesse qualcosa dentro che voleva dirmi, ma non riusciva a farlo”, avrebbe spiegato agli inquirenti, parlando uno stato di inquietudine che lo aveva colpito negli ultimi tempi.

Un particolare, questo, che potrebbe rivelarsi importante per comprendere il contesto in cui è maturata la scomparsa delle due sorelle, una scomparsa ancora avvolta nel mistero. Lo stesso ragazzo avrebbe inoltre sottolineato un altro aspetto che riguarda entrambe le minorenni: “Hanno paura del buio“.

L’ipotesi del rapimento

Tra gli scenari che le forze dell’ordine stanno valutando, ci sarebbe anche quello di un possibile rapimento.

Al momento non risultano conferme ufficiali su questa pista, anche se si sa che gli inquirenti starebbero verificando ogni elemento utile a ricostruire quanto accaduto.

Sempre secondo quanto riferito da Il Messaggero, le due ragazze non avrebbero mai manifestato in modo evidente l’intenzione di scappare o di allontanarsi volontariamente dalla struttura che le ospitava.

Un dettaglio che contribuisce ad alimentare i dubbi degli investigatori e di chi conosceva le due sorelle.

L’assenza di evidenti segnali premonitori avrebbe, appunto, spinto chi indaga a non escludere alcuna possibilità, da quella dell’allontanamento volontario a eventuali interventi di terze persone.

La scomparsa di Sarah e Alisya

Sarah e Alisya si trovavano in una casa-famiglia a Civitella Alfedena, in Abruzzo, quando sono sparite nel nulla il 6 giugno 2026: si sarebbero allontanate tra le 2 e le 5 del mattino di domenica 7 giugno, senza portare cellulari.

Alisya è alta circa 150-155 cm e ha una costituzione magra, come Sarah che è alta invece 140 cm. L’allarme per la loro scomparsa era stato lanciato dal padre, Stefano, e rilanciato dall’associazione Penelope Abruzzo.

Sarah e Alisya vivevano in comunità da circa sette anni in seguito a un provvedimento del tribunale che aveva sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori