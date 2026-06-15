Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, Eleonora Daniele difende il padre dagli insulti sui social: "Cretini"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Le sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila, non si trovano dalla notte tra il 6 e il 7 giugno. Il primo a esporsi a livello mediatico è stato il padre, Stefano Di Giacinto, travolto però – insieme alla madre di Alisya e Sarah, da cui è separato da anni – dai commenti sui social, con insulti e insinuazioni. L’uomo, a Storie Italiane, sottolineando la necessità di entrare in silenzio stampa, ha rivolto un appello agli utenti che l’hanno attaccato: “Chiedo rispetto, se uno non sa faccia silenzio”. Sfogo che ha trovato la sponda della conduttrice Eleonora Daniele: “Sono cretini”.

Il silenzio stampa del padre delle sorelle scomparse

Di Giacinto, in diretta sulla trasmissione di Rai 1 lunedì 15 giugno proprio mentre continuano le ricerche per trovare le due figlie minorenni scomparse da quasi 10 giorni, ha esordito spiegando di essere “stanco” e di dover “rallentare”.

Da giorni, infatti, rilascia interviste e appelli nella speranza di farsi sentire dalle ragazze o da eventuali persone che le avrebbero portate via dalla struttura di Civitella Alfedena.

“Visto che l’allarme ormai è stato dato, ho chiesto di potermi defilare un po’ dai media e quindi la mia parte mediatica la vorrei dare in carico ad Alessia (Natali, ndr) del gruppo Penelope Abruzzo. Per qualsiasi cosa si possono chiedere informazioni alla loro associazione. Mi sento un po’ stanco, quindi vorrei rallentare un pochettino”, ha dichiarato ai microfoni del programma.

Una necessità che aveva esternato il giorno prima sui social, con un post eloquente.

“Da questo momento – aveva scritto – non rilascio più interviste e dichiarazioni a nessuno. Il mio obiettivo è solo ritrovare Alisya e Sarah”:

Il passato nelle forze armate di Stefano Di Giacinto

Contestualmente, Stefano Di Giacinto ha lasciato intendere di volersi sottrarre all’esposizione mediatica per essere anche maggiormente d’aiuto sul campo per quel che riguarda le ricerche.

Proprio a Storie Italiane, infatti, l’uomo ha rivelato di essersi “proposto alle forze dell’ordine per dare una mano, avendo precedenti nelle forze armate di circa 20 anni, per le ricerche del caso”.

Oggi gestisce un supermercato di Minturno, in provincia di Latina, ma il 45enne è un ex militare dell’Esercito.

L’attacco ai commentatori social

Un silenzio che reputa l’unico modo per sfuggire ai commenti contro di lui e l’ex compagna, madre delle ragazzine scomparse: “Ho letto diversi commenti, perché comunque passo dei giorni senza poter riposare: chiedo rispetto di ciò che si scrive”, ha detto sfogandosi a Storie Italiane.

“Perché non è giusto che un padre o una madre vengano accusati sui social, dove si scrivono sentenze senza sapere la nostra storia e tutto quello che è successo. Quindi, chiedo almeno rispetto e soprattutto, se uno non sa, di fare silenzio e di non scrivere determinate cose che fanno male”, ha aggiunto.

Eleonora Daniele difende il padre delle ragazze

Immediato l’intervento di Eleonora Daniele, la conduttrice del programma: “Non le leggere, lascia perdere, è pieno di cretini, di ignoranti. Lascia perdere, non leggere queste cose, fanno solo più male”.

Stefano Di Giacinto ha replicato dicendo che “se uno passa comunque la giornata intera sveglio, il pensiero ti porta comunque a leggere e magari a trovare qualche altra notizia che ti può capitare davanti”.

Quindi, la chiosa del volto di Rai 1: “Ma non leggere i commenti dei cretini, perché sono cretini e rimangono tali, capito? Poi di gente che parla per niente è pieno. Ti fanno male e basta. Tanto quelli non li cambiamo, i cretini rimangono così, non è che li possiamo definire in altra maniera, soprattutto se parlano come ben hai detto di una storia che nessuno conosce, dove noi piano piano ci stiamo inserendo con grande rispetto per questa famiglia, sia per te sia per la mamma e per queste due ragazzine. Adesso a noi interessa sempre trovarle, interessa fare degli appelli perché queste due bambine, perché poi una ha 12 anni e l’altra 16, le tue figlie, ritornino alla casa famiglia e facciano il percorso che è stato destinato loro dai giudici (…). Questi sono argomenti talmente delicati, quando ci si inserisce in storie così bisogna assolutamente farlo con rispetto e deontologia giornalistica, cosa che su Internet non hanno: per cui non leggere questi commenti, perché fanno male e basta”.