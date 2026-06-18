Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, i cani puntano al lago di Barrea: trovato anche un fermaglio rosso

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nuovi sviluppi sulle ricerche di Sarah e Alisya, le sorelle scomparse da oltre una settimana dalla casa famiglia in cui erano ospiti a Civitella Alfedena, nell’Aquilano. Un passante avrebbe infatti trovato un fermaglio per capelli che secondo gli investigatori potrebbe appartenere alla più piccola delle due. La scoperta ha fatto concentrare con più forza le ricerche dei soccorritori nella zona tra il paesino e il lago di Barrea.

Il fermaglio di una delle due sorelle scomparse

Il fermaglio rosso da bambina con dei fiorellini è stato trovato nei boschi attorno Civitella Alfedena da un cittadino e segnalato nella giornata di mercoledì 17 giugno.

Come spiegato dall’inviata di Storie Italiane, in quell’area del Parco nazionale d’Abruzzo si stanno spostando le unità cinofile per cercare tracce delle due sorelle di 12 e 16 anni, di cui non si hanno più notizie dalla notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno.

ANSA

I telefoni agganciati nella zona di Civitella Alfedena

Il ritrovamento del fermaglio per capelli si unisce a un altro elemento che potrebbe dare una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle: i segnali di tre cellulari rilevati nella zona attorno alla casa famiglia di Civitella Alfedena.

Secondo quanto riferito dalla trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele, infatti, sarebbero stati agganciati le celle di tre telefonini, due dei quali apparterrebbero di Sarah e Alisya, ma sarebbero diversi da quelli lasciati dalla struttura.

L’ultima attività di questi due dispositivi, le cui schede sim sarebbero intestate una al compagno della madre e l’altra a una persona di origine kosovara, sarebbe stata registrata mercoledì 10 giugno.

Insieme a questi due telefonini sarebbe stata segnalata la presenza di una terza scheda.

Le ricerche nella zona del lago di Barrea

Proprio la rilevazione di questo terzo cellulare rafforzerebbe l’ipotesi che le due sorelline possano essere insieme a una terza persona. Una pista che ha spinto il sostituto procuratore Stefano Iafolla ad aprire un fascicolo per sottrazione di minori.

I nuovi indizi stanno facendo restringere il cerchio delle ricerche nell’area tra il comune abruzzese e il lago di Barrea, dove è stato trovato il fermaglio e sono stati agganciate le celle dei telefonini, rimasti attivi per quattro giorni dopo la scomparsa ma ora irraggiungibili.

La zona è sorvolata nelle ultime ore da un elicottero dei vigili del fuoco, che hanno rafforzato le squadre impegnate a setacciare sentieri e boschi insieme alle unità cinofile e del soccorso alpino.