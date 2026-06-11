Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, i sospetti del padre: "Non possono essersi allontanate da sole"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per Stefano Di Giacinto le sue due figlie “non possono essersi allontanate da sole”. Di Alisya e Sarah, rispettivamente di 16 e 12 anni, non si hanno più notizie dalla notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, ovvero da quando le due sorelle si sono allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena (L’Aquila) presso la quale erano ospiti. Per gli inquirenti, per l’associazione Penelope Abruzzo e per lo stesso padre delle ragazze è molto difficile pensare che si siano allontanate di notte, in una località in mezzo alle montagne e senza mezzi pubblici di trasporto.

I dubbi del padre delle sorelle scomparse

Intervenuto a Storie Italiane giovedì 11 giugno Stefano Di Giacinto, il padre di Alisya e Sarah, non nasconde i suoi dubbi. Le figlie, di 16 e 12 anni, non possono essersi allontanate nel cuore della notte dalla casa famiglia di Civitella Alfedena (L’Aquila), che si trova nel bel mezzo del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Quei luoghi, infatti, non sono ben coperti da una rete di trasporti, tanto meno di notte, per questo il padre non fa mistero dei suoi dubbi sul coinvolgimento di terze persone che potrebbero averle aiutate ad allontanarsi.

Il sospetto è che qualcuno, automunito, sia intervenuto per accompagnare le due sorelle da qualche parte. Dello stesso avviso è Alessia Natali, presidente di Penelope Abruzzo, che in una nota su Facebook si domanda: “È davvero credibile che due ragazze minorenni si siano allontanate da sole da una struttura, in piena notte?”.

E ancora: “Come può una struttura essere definita ‘protetta’ se non riesce a proteggere i propri giovani ospiti?”.

La scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena

Come anticipato, i fatti risalgono alla notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno. Tra le 2 e le 6 del mattino Alisya e Sarah si sono allontanate dalla struttura protetta di Civitella Alfedena. Avvisato dai responsabili della struttura, il padre delle due minorenni, Stefano Di Giacinto, ha denunciato la loro scomparsa a Minturno (Latina), dove attualmente vive.

Il pm Stefano Iafolla della Procura di Sulmona ha aperto un fascicolo contro ignoti per l’ipotesi di reato di sottrazione di minori. Secondo la ricostruzione, Alisya e Sarah avrebbero lasciato la struttura passando per una finestra laterale.

Parla Joseph, il fidanzato di Alisya

Le telecamere di Storie Italiane hanno raggiunto Joseph, il fidanzato di Alisya, che riferisce che l’ultima volta in cui ha visto le due sorelle risale al pomeriggio di sabato 6. Quel giorno Alisya avrebbe voluto parlargli, ma non sarebbe stata in grado di farlo per via della presenza della sorella Sarah.

“Loro hanno paura del buio“, racconta il giovane per fare intendere che le due minorenni non possono essersi allontanate a piedi. “C’è una porta rotta, qualcuno lo sapeva, è entrato e le ha fatte uscire”, dice con convinzione all’inviata. Le ricerche si stanno concentrando tra l’Abruzzo e il Lazio, dove gli inquirenti cercano le ragazze tra Scauri, Minturno ma anche Cassino, dove le due sorelle hanno frequentato le scuole e potrebbero avere conservato degli affetti.