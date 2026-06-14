Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, il disperato appello della madre alle figlie: "Tornate, vi prego"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Non si fermano gli appelli strazianti della madre di Sarah e Alisya. Mentre proseguono le ricerche delle due sorelle scomparse da una settimana da una casa famiglia di Civitella Alfedena, nell’Aquilano, la mamma Valentina D’Acunto si è rivolta alle figlie chiedendo loro di tornare in un audio con la voce rotta. Gli inquirenti indagano sulle vicende della famiglia e tra le piste emerge anche l’ipotesi del rapimento.

La scomparsa delle sorelle

La procura di Sulmona propende al momento per l’allontanamento delle due sorelle di 12 e 16 anni dalla struttura in provincia dell’Aquila, all’interno del Parco nazionale dell’Abruzzo, tra le 2 e le 6 del mattino di domenica 7 giugno.

Non si esclude al momento però l’intervento esterno di qualcuno che avrebbe agevolato la presunta fuga dalla comunità di Ofh Hope, dove le minorenni erano ospitate dal 2024. Il sostituto procuratore Stefano Iafolla ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori.

La vicenda familiare

Diverse squadre dei vigili del fuoco, con l’auto dei droni e delle unità cinofile di carabinieri e protezioni civile, stanno battendo incessantemente da giorni le aree boschive di Civitella Alfedena e al lago di Barrea.

Le ricerche sono in corso anche nella provincia di Latina, dove vivono i genitori, a cui era stata revocata la responsabilità genitoriale dopo il divorzio.

Le attenzioni degli investigatori si stanno concentrando proprio sulle vicissitudini della famiglia: l’allontanamento è avvenuto a pochi giorni dalla sentenza definitiva di divorzio, in seguito alla quale il padre aveva riottenuto la potestà. Una decisione che le figlie non avrebbero accettato.

Sulla base del parere di consulenti e perizie psicologiche, il tribunale di Cassino aveva deciso la sospensione della responsabilità genitoriale alla madre anche per gli “atteggiamenti manipolativi e condizionanti sulle minori” contro il padre.

“L’assistente sociale descrive la mamma come manipolativa. Il padre sosteneva che la madre gli impedisse di vedere le figlie, mentre la madre ribatteva che erano le ragazze a non volerlo incontrare”, ha spiegato l’avvocato Enrico Mastantuono, legale di Valentina D’Acunto.

Le ricerche e le indagini

La procura di Sulmona ha disposto l’acquisizione dei cellulari delle due sorelle, lasciati nella struttura, alla ricerca di elementi tra le chat utili a fare chiarezza sulla vicenda. Non si esclude al momento l’ipotesi del rapimento di Sarah e Alisya

Il faro degli inquirenti sarebbe puntato anche sulla casa famiglia priva di inferriate e di sistemi di allarme o videosorveglianza.

Secondo quanto riferito dall’avvocato Mastantuono, inoltre, la madre avrebbe saputo della sparizione “da un militare che, presentatosi alla sua porta, le ha chiesto se le sue figlie fossero lì, lasciandola attonita”.

L’appello della madre

Con un audio mandato in onda dal Tg1, Valentina D’Acunto ha rivolto un appello disperato alle sue figlie: “Qualunque sia stato il motivo che vi ha portato ad allontanarvi, vi chiedo di mettervi in contatto con noi. Mamma non è arrabbiata e ricordate che tutto si sistema, ma dobbiamo farlo insieme. Mamma vi aspetta”.

“Sarah, Alisya, amori miei, se state ascoltando queste parole vi prego di sapere che la cosa più importante per me è sapere che state bene. Da quando non ho più vostre notizie, ogni giorno che passa è pieno di preoccupazioni, ma anche di speranza, quella di potervi riabbracciare al più presto”, ha detto ancora la 39enne, con la voce rotta dalle lacrime.