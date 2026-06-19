Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, la lettera di Alisya scritta a gennaio: "Sono preoccupata"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Continuano le ricerche delle due sorelle scomparse da Civitella Alfedena il 7 giugno. Mentre uomini e unità cinofile sono impegnati a tutto campo, soprattutto attorno al lago di Barrea, sono al vaglio le lettere scritte dalle due ragazzine, in particolare una di gennaio della più grande, Alisya, in cui affermava di essere “molto preoccupata”. Intanto, il 18 giugno, sono arrivati sul lago i Vigili del fuoco del nucleo di Soccorso subacqueo acquatico di Ancona.

La lettera di Alisya

Alisya ha 16 anni, mentre Sara ne ha 12. In una lettera scritta a gennaio, la sorella maggiore ha scritto che è “brutto stare qui senza di voi”.

Nella missiva la ragazza ha espresso il desiderio di tornare “a stare tutti insieme“.

ANSA

Gli investigatori stanno analizzando il contenuto delle lettere delle due sorelle alla ricerca di indizi che possano aiutare a capire cosa possa essere successo e dove potrebbero essere andate.

“Scrivo questa lettera in camera, nel silenzio tombale. Ed è molto brutto – si legge ancora nel testo scritto a gennaio da Alisya – ultimamente sono molto triste e preoccupata. Molti pensieri invadono la mia testa, è come se non ci fosse un domani. Vi voglio un mondo di bene e ve lo vorrò per sempre”.

La 16enne studia all’istituto turistico di Castel di Sangro (L’Aquila), ha la passione per la danza e la criminologia, mentre Sarah frequenta ancora la scuola media e ha il sogno di diventare estetista.

Sommozzatori al lavoro nel lago di Barrea

Intanto proseguono le ricerche in Abruzzo. Il 18 giugno sono arrivati sul lago di Barrea i Vigili del fuoco del nucleo di Soccorso subacqueo acquatico di Ancona.

Si tratta di una squadra e di un mezzo con attrezzature adeguate. Una delle loro imbarcazioni è stata posizionata sotto il ponte che attraversa il bacino artificiale per effettuare ispezioni nella parte inferiore della struttura e dei piloni.

I colleghi del comando provinciale dell’Aquila continuano a perlustrare anche le sponde del lago e dintorni, una zona poco distante da Civitella Alfedena.

Nel corso della giornata le ricerche si sono concentrate lungo il sentiero che conduce alla Camosciara, per poi fare ritorno nell’area del lago.

L’inviata di Morning News ha spiegato che sono attive nelle ricerche un gran numero di persone della protezione civile e i sommozzatori si starebbero focalizzando nella zona vicino al ponte.

L’appello del padre delle sorelle scomparse

A Morning News è intervenuto anche il padre delle due sorelle scomparse che ha lanciato un appello.

“Ci tenevo a ricordare – ha detto l’uomo – che Sarah, la più piccola, è celiaca“.

Il padre delle due ragazze ha quindi chiesto a “chiunque nei vari negozi o negozietti” va a comprare prodotto per celiaci di avvisare se dovesse notare una delle due ragazze.