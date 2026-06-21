Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, la madre pensa che siano morte. Le ricerche si spostano nel Lazio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Da due settimane non sa nulla delle figlie, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila. Secondo Valentina D’Acunto, madre di Sarah e Alisya, le due ragazzine sarebbero morte. Lo rivela il suo avvocato, spiegando che per la donna è “impossibile” che le figlie, dopo due settimane, non abbiano trovato il modo di tornare da lei. Intanto proseguono le ricerche, che si stanno spostando dalla zona del lago di Barrea al basso Lazio, tra Minturno e Gaeta.

Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, la madre pensa che siano morte

Vanno avanti ormai da 15 giorni le ricerche di Alisya e Sarah, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena (L’Aquila).

La madre delle ragazzine, Valentina D’Acunto, sembra aver perso la speranza di ritrovarle.

ANSA

“Valentina pensa che le ragazze non ci siano più, sono morte”, rivela all’Ansa il suo avvocato, Enrico Mastantuono.

Il legale riferisce i timori e i pensieri della donna, che non ha più notizie delle figlie da due settimane: “È impossibile che se sono ancora vive non abbiano trovato il modo di tornare da me”.

Parla l’avvocato della madre

“Il silenzio di Valentina- aggiunge l’avvocato – è un silenzio-verità, perché non si può quantificare il dolore di una mamma”.

Di diverso avviso il padre delle sorelline, che si dice sicuro che le figlie “stanno bene”.

Mastantuono dice anche la sua: “Tutta questa storia avrà sicuramente un lieto fine perché non sono stati trovati i corpi. La ragione mi dice questo, il cuore mi dice ben altro”.

“Perché – spiega- le ragazzine non possono stare senza punti di riferimento per due settimane. Mi fa ben sperare la notizia che avrebbero portato con sé trucchi ed effetti personali”.

Le ricerche si spostano nel basso Lazio

Proseguono intanto le ricerche delle due sorelle scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno.

Vigili del fuoco, personale del soccorso alpino e della protezione civile stanno cercando tracce delle due ragazzine nella zona del lago di Barrea.

Ma dall’Abruzzo le operazioni di ricerca si stanno allargando e spostando verso il basso Lazio.

Repubblica riferisce che i carabinieri stanno cercando le sorelline presso le abitazioni di parenti e amici tra Minturno, dove vivono sia la madre che il padre, e Gaeta, in provincia di Latina.

La procura di Sulmona, che coordina le indagini, ha coinvolto anche quelle di Cassino e Latina.