Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, la madre risponde alle accuse del fidanzatino con un duro comunicato

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Continuano le ricerche di Alisya e Sarah, le sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in Abruzzo, ormai da 10 giorni. La madre, Valentina D’Acunto, ha risposto alle accuse del fidanzatino della ragazzina più grande, che avrebbe orientato inizialmente le indagini contro la donna, riferendo dell’esistenza di una lettera in cui avrebbe scritto alle figlie che sarebbe andate a prenderla anche con la forza. I legali di D’Acunto, in un duro comunicato, hanno difeso la loro assistita.

Il comunicato di Valentina D’Acunto, madre delle sorelle scomparse

I legali di Valentina D’Acunto, la mamma di Alisya e Sarah, hanno affidato ad un comunicato una serie di considerazioni per allontanare da lei qualunque sospetto di aver partecipato alla fuga delle figlie.

La nota è stata letta a Storie Italiane, programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, mercoledì 17 giugno:

“Se due minori, una delle quali sotto 10 anni, si sono allontanate durante la notte da una struttura deputata alla loro protezione, la prima domanda non può essere rivolta alla madre che ha appreso la notizia quando le figlie risultavano già irreperibili. La prima domanda deve riguardare il luogo in cui le ragazze si trovavano, le condizioni materiali della struttura, i turni di presenza, i controlli notturni, i presidi di sicurezza, i tempi dell’allarme, le comunicazioni eseguite e le eventuali omissioni. La signora Valentina D’Acunto ha riferito di aver avuto notizie della scomparsa nella tarda mattinata di domenica, tra le ore 12:30 e le ore 13, quando i carabinieri di Formia si sono recati presso la sua abitazione cercando le ragazze. Nessuna comunicazione preventiva le era stata indirizzata dalla casa famiglia o dai soggetti preposti alla tutela dei minori. Tale circostanza, ove confermata, è incompatibile con qualsiasi narrazione che pretenda di far gravare sulla madre il peso di fatti verificatisi. Il conflitto familiare pregresso, i provvedimenti civili o minorili, le valutazioni dei servizi e le ricostruzioni personali non possono essere utilizzati per eludere il punto centrale: nel momento della scomparsa le ragazze non erano presso la madre, erano affidate a un sistema di protezione che aveva il dovere di vigilare, prevenire, accorgersi, comunicare e attivarsi tempestivamente. Non può essere accettata alcuna inversione della realtà Valentina D’Acunto non è il luogo da cui le minori sono scomparse, non è il soggetto che aveva la vigilanza notturna, non è il soggetto che avrebbe dovuto impedire materialmente l’allontanamento dalla struttura, non è il soggetto che, secondo quanto da lei riferito, avrebbe dovuto comunicarle per primo la scomparsa delle figlie e non lo ha fatto”.

I dubbi di Alessia Natali, presidente di Associazione Penelope Abruzzo

Eleonora Daniele ha commentato sottolineando quindi la difesa della madre dalle accuse di un suo presunto coinvolgimento.

A quel punto è intervenuta Alessia Natali, presidente di Associazione Penelope Abruzzo, ospite della trasmissione. La donna ha sollevato dei dubbi sul comunicato dei legali: “Si difende da cosa? Il papà non ha fatto un comunicato stampa per proteggersi da accuse, perché anche a lui sono state rivolte”.

L’accusa del fidanzatino di Alisya

In studio le è stato poi fatto notare che a puntare il dito sulla donna sarebbe stato il fidanzato di Alisya, sostenendo – a La vita in diretta – di aver letto una lettera inviata dalla madre alle figlie, in cui avrebbe scritto: “Un giorno vi vengo a prendere, anche con la forza, durante la notte. Qualche giorno vi vengo a prendere”.

L’inviata di Storie Italiane ha poi aggiunto che lo stesso ragazzo aveva già dato questa informazione ai carabinieri quando si era presentato per fare la denuncia insieme al padre delle ragazze.

Secondo lui, la madre avrebbe voluto portarle in una casa, che sosterrebbe di aver visto anche in una videochiamata ma senza specificare dove si trovi, aggiungendo che questa lettera comunque “è stata bruciata”.

Per questo, quindi, Valentina D’Acunto avrebbe deciso di rispondere a quelle che reputa illazioni nei suoi confronti.