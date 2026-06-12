Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, la pista del rapimento e l'appello del padre alla madre: "Aiutami"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarah e Alisya Di Giacinto, sorelle di 16 e 12 anni originarie di Minturno, in provincia di Latina, risulterebbero scomparse dalla notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno da una comunità educativa protetta di Civitella Alfedena, piccolo centro in provincia dell’Aquila. Da allora non si hanno più notizie delle due ragazze e le indagini si starebbero concentrando su diverse piste. Tra le ipotesi sarebbe spuntata la pista del rapimento, intanto il padre delle due ragazze si rivolge alla madre: “Aiutami a ritrovare le nostre figlie”.

Sorelle scomparse a Civitella Alfedena, le indagini

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra gli investigatori starebbe assumendo sempre maggiore rilevanza l’ipotesi che le due minori possano non essersi allontanate autonomamente dalla struttura.

Le prime ricostruzioni indicherebbero che Sarah e Alisya potrebbero essersi allontanate dalla comunità educativa Ofh Hope tra le due e le cinque del mattino.

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L’ipotesi iniziale sarebbe stata che le due ragazze fossero uscite passando attraverso una finestra danneggiata e priva di inferriate.

La struttura si trova in una zona isolata del Parco nazionale d’Abruzzo, lontana dai principali centri abitati e circondata da aree boschive.

Inoltre non disporrebbe di sistemi di videosorveglianza interni né di impianti di allarme.

Le telecamere presenti agli ingressi e alle uscite del borgo non avrebbero registrato il passaggio delle due minori.

Le ipotesi

Proprio l’assenza di immagini e le caratteristiche del territorio starebbero alimentando dubbi sulla possibilità che le ragazze si siano allontanate da sole.

Come riferisce Il Messaggero, Alessia Natali, presidente dell’associazione Penelope Abruzzo che sta collaborando alle ricerche, ha dichiarato: “Per come è fatto il luogo è difficile immaginare che possano essersi allontanate da sole senza essere viste o intercettate”.

Secondo la presidente, appare poco plausibile che due ragazze di 16 e 12 anni, senza telefono cellulare e senza punti di riferimento, abbiano percorso autonomamente le strade che collegano il borgo ai centri vicini.

Per questo motivo resta aperta la possibilità che qualcuno possa averle aiutate a lasciare la struttura o che vi sia stato il coinvolgimento di terze persone.

La situazione familiare delle due sorelle

Sarah e Alisya vivevano in comunità da circa sette anni in seguito a un provvedimento del tribunale che aveva sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il 28 maggio il Tribunale di Cassino aveva revocato in via definitiva la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del padre.

Le ragazze avrebbero comunque dovuto rimanere ancora per alcuni mesi nella struttura prima di un eventuale rientro in famiglia.

Nel frattempo, i carabinieri avrebbero effettuato sopralluoghi nella comunità, acquisito materiale informatico e ascoltato il personale della struttura.

Tra le persone sentite dagli investigatori figurerebbe anche un ragazzo minorenne indicato come fidanzato della sedicenne Sarah.

Il giovane avrebbe collaborato con gli inquirenti senza però fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

L’appello del padre alla madre delle sorelle

Le attività di ricerca sono state estese ben oltre il territorio abruzzese.

Particolare attenzione viene rivolta al basso Lazio e alle zone di Minturno, Scauri e Fondi, località legate alla storia familiare delle due ragazze.

Al momento non risulterebbero immagini o filmati che documentino gli spostamenti delle sorelle dopo la loro uscita dalla comunità.

Nella puntata di Storie Italiane del 12 giugno, il padre delle due ragazze ha sottolineato che da qualche ora avrebbe sentito elicotteri e droni impegnati nelle ricerche.

Successivamente ha mandato un appello alla madre delle due ragazze: “Chiedo a Valentina se anche lei come me trova il modo e il coraggio di contattarmi, ha il mio numero, io non ho più i suoi numeri, li ha cambiati tutti. Sa dove trovarmi, di mettersi al mio fianco anche se solo telefonicamente per ritrovare le nostre figlie. Dobbiamo solo pensare a loro”.

Come riporta Quotidiano Nazionale, il padre Stefano Di Giacinto e la madre Valentina D’Acunto hanno diffuso appelli e lettere aperte nella speranza di favorire il loro ritrovamento.

“Chiedo solo che Alisya e Sarah vengano ritrovate. Chiedo a chiunque sappia qualcosa di fare la cosa giusta, adesso” ha detto la mamma delle sorelline.