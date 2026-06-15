Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, le lettere di Alisya e Sarah alla mamma: "Senza te non ce la faccio"

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Si fa sempre più fitto, il mistero di Alisya e Sarah, le due sorelle di Minturno scomparse dalla casa famiglia Ofh Hope di Civitella Alfedena (L’Aquila). La madre, che dopo aver lanciato un appello si è chiusa nel silenzio, ha reso pubbliche alcune lettere che Alisya, 16 anni, avrebbe scritto per lei. Una di queste recita: “Cara mamma, sappi che ti ho voluto sempre bene. Senza di te non ce la faccio più”.

La lettera di Alisya alla mamma

Come riporta Repubblica, la madre delle sorelle scomparse da Civitella Alfedena (L’Aquila), Valentina D’Acunto, ha reso pubbliche alcune lettere che le figlie Alisya e Sarah le avevano scritto, oltre ad alcuni pensieri che avevano affidato ai loro quaderni.

In una di queste Alisya, 16 anni, scrive: “Sappi che ti ho voluto sempre bene” e aggiunge: “Senza di te non ce la faccio più, sei una parte di me, mi fai stare bene”.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Sulmona che ha aperto un fascicolo contro ignoti per sottrazione di minore, non escludono che le due minorenni si siano allontanate dalla casa famiglia con la complicità di una terza persona, che potrebbe averle aiutate per far sì che raggiungano la madre.

Nel frattempo le ricerche continuano tra tutta la provincia de L’Aquila e Minturno (Latina), dove Alisya e Sarah vivevano prima di essere affidate alla comunità Ofh Hope. Domenica 14 giugno gli investigatori hanno esteso il loro lavoro fino al lago di Barrea (L’Aquila).

Il padre: “Non rilascio più dichiarazioni”

La scomparsa di Alisya e Sarah ha svelato alla cronaca il dramma familiare: le minorenni sono state affidate alle case famiglia nel 2023, quando il padre Stefano Di Giacinto e la madre Valentina D’Acunto hanno avviato la pratica di separazione.

Inoltre, per entrambi i genitori era scattata la revoca della responsabilità genitoriale, poi restituita al padre Stefano su disposizione del Tribunale dei Minori di Cassino, scrive Adnkronos. Negli ultimi giorni non sono mancate informazioni imprecise o facili conclusioni, sia sui social che sul piccolo schermo. Per questo motivo Stefano Di Giacinto ha rilasciato una nota su Facebook: “Da questo momento non rilascio più interviste né dichiarazioni a nessuno, Il mio obiettivo è solo ritrovare Alisya e Sarah”.

Le sorelle scomparse da Civitella Alfedena

Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, dalla casa famiglia Ofh Hope di Civitella Alfedena, Alisya e Sarah, sorelle di 16 e 12 anni, si sono allontanate senza lasciare traccia. All’interno della struttura sono stati rinvenuti i loro cellulari, che ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti.

Come anticipato, la Procura di Sulmona indaga contro ignoti per sottrazione di minore. Non mancano i sospetti: il fidanzato di Alisya, ad esempio, è convinto che le due ragazzine non si sarebbero mai allontanate da sole, di notte e in un luogo isolato tra le montagne. Il ragazzo ha rivelato agli inquirenti che la 16enne, negli ultimi tempi, si presentava più inquieta del solito.

Il ragazzo riferisce di aver visto le due sorelle per l’ultima volta sabato 6 giugno: “Era come se avesse qualcosa dentro che voleva dirmi, ma non riusciva a farlo”.

Le ricerche nelle grotte e nei ruderi

Oltre al lago di Barrea, il dispositivo di ricerca si muova anche tra grotte e ruderi che costellano l’area intorno alla struttura protetta dalla quale le due minorenni sono sparite. Il cane molecolare della Protezione Civile, Italo, partecipa alle operazioni.

Per non tralasciare alcun tentativo, per le prossime ore – scrive Agi – arriveranno altre unità cinofile.