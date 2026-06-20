Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, papà sicuro che le figlie "stanno bene": "Me lo dice il cuore"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Proseguono le ricerche di Sarah e Alisya, le due sorelle scomparse da oltre dieci giorni dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila. Il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, avrebbe detto: “Il mio cuore mi dice che stanno ancora bene”. A riferire le sue parole è stata Alessia Natali, referente dell’associazione Penelope Abruzzo, che sta seguendo il caso e mantenendo i contatti con una parte della famiglia.

Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, le parole del padre

ANSA riporta le parole di Alessia Natali che ha raccontato come Stefano Di Giacinto sta vivendo queste ore.

“Ha una sensazione positiva, mista tuttavia a molta preoccupazione e ansia”, ha spiegato la referente di Penelope Abruzzo.

Le due ragazze si sono allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e da allora non si hanno informazioni definitive sui loro spostamenti.

Le ricerche si stanno concentrando sul territorio circostante e sulle possibili vie percorse dopo l’uscita dalla struttura.

L’ipotesi dell’aiuto esterno

Alessia Natali ha avanzato una possibile ricostruzione dei movimenti delle ragazze.

“Io penso che le ragazze siano uscite dalla struttura aiutate da qualcuno che conosceva la casa famiglia”, ha dichiarato all’ANSA.

La referente ha citato anche alcuni possibili punti di passaggio, tra cui una zona buia e una finestra rotta.

L’ipotesi è che le due sorelle possano essere state accompagnate da una persona di cui si fidavano e che conosceva l’ambiente.

Secondo questa ricostruzione, le ragazze avrebbero potuto percorrere una parte del sentiero che dalla struttura conduce verso la Camosciara.

Da lì, alle prime luci dell’alba, qualcuno potrebbe averle fatte salire in auto per poi dirigersi verso Pescasseroli.

Si tratta di un’ipotesi riferita dall’associazione e non di una ricostruzione confermata in via definitiva dagli investigatori.

In arrivo il dispositivo Life Seeker

Sul fronte operativo, nelle prossime ore potrebbe arrivare sul posto il cosiddetto Life Seeker, uno strumento utilizzato nelle attività di ricerca e soccorso.

Il dispositivo serve a localizzare telefoni cellulari e può creare una rete temporanea di comunicazione nelle aree dove la copertura è debole o assente.

La tecnologia viene impiegata soprattutto in territori complessi, dove boschi, montagne e zone isolate possono rendere più difficili le ricerche.

Nel caso di Civitella Alfedena, l’eventuale utilizzo del Life Seeker potrebbe aiutare a verificare la presenza di dispositivi mobili nelle aree perlustrate e a restringere il campo delle ricerche.

I contatti con la famiglia delle sorelle scomparse

Alessia Natali ha spiegato di non aver avuto contatti diretti con la madre delle ragazze, Valentina D’Acunto, né con il suo compagno.

Nei giorni scorsi entrambi avevano lanciato appelli per il ritrovamento delle due minorenni.

La referente di Penelope Abruzzo ha invece riferito di conoscere la compagna di Stefano Di Giacinto, sottolineando il ruolo avuto dalla donna nell’attivare l’associazione.

“È stata lei a contattare la nostra associazione”, ha spiegato Natali.

La donna, secondo quanto riferito, avrebbe avuto un buon rapporto con Sarah e Alisya e si sarebbe attivata rapidamente dopo la loro scomparsa.

“È una persona che non sta con le mani in mano e aveva un buon rapporto con le ragazze”, le sue parole.