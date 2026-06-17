Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, parla la barista del locale vicino alla struttura: "Le hanno aiutate"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Proseguono le ricerche di Sarah e Alisya, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse ormai dieci giorni fa da Civitella Alfedena (L’Aquila). Al setaccio la zona di Villetta Barrea e le aree circostanti il lago di Barrea. Intanto la barista del locale dove le due ragazze andavano spesso ipotizza che le sorelle possano essere state aiutate da qualcuno nell’organizzare la fuga dalla comunità dove sono ospitate da tempo.

Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, parla la barista

“Non credo si siano allontanate da sole”. A dirlo è la barista del locale frequentato dalle due sorelle scomparse da dieci giorni da Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila.

Sarah e Alisya andavano spesso in quel bar a pochi passi dalla casa famiglia dove vivevano le due ragazzine.

ANSA

“Venivano tutti i giorni qua“, racconta la barista ai microfoni di Morning News su Canale 5. Mai sole, spiega, erano sempre accompagnate dagli operatori della comunità.

La donna le ricorda come delle “bambine molto dolci e molto educate”.

La barista racconta che le due sorelle erano state lì anche la mattina del giorno della scomparsa, sabato 6 giugno. E di averle viste “molto più allegre” e vivaci.

“Hanno l’aiuto di qualcuno di fuori”

Sabato pomeriggio le due sono state viste nella passeggiata lungo il fiume che porta al lago di Barrea, uno dei possibili percorsi fatti dalle sorelle nell’allontanarsi dalla comunità.

Ci sono “due passeggiate che arrivano al lago”, spiega la barista, in una di queste c’è anche un parco per i camper.

La barista dice di non credere che le due ragazzine si siano allontanate da sole: “Sicuramente hanno l’aiuto di qualcuno di fuori“.

Le ricerche sul lago di Barrea

Che Sarah e Alisya siano state aiutate nella fuga è una delle piste seguite dai carabinieri che indagano sulla loro scomparsa.

Intanto vanno avanti le ricerche delle due ragazzine nella zona di Villetta Barrea. In particolare sul lago di Barrea, come riferiscono ad Ansa i vigili del fuoco: “Stiamo perlustrando le sponde e le aree circostanti, senza l’impiego di sommozzatori”.

Nelle operazioni di ricerca sono impegnati i vigili del fuoco e il personale del soccorso alpino, con l’aiuto di droni, elicotteri e unità cinofile.