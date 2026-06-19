Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, parla la donna che ha trovato il fermaglio rosso: "Sentiti ridicoli"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ci sono nuovi dettagli sulla vicenda delle due sorelle scomparse da Civitella Alfedena il 7 giugno. Le ricerche continuano, alimentate anche dal ritrovamento di un fermaglio rosso che potrebbe appartenere a una delle due. In tv ha parlato la donna che ha trovato la forcina che ha raccontato di essere stata combattuta sul segnalare o meno la sua scoperta, in quanto non era certa che potesse essere importante ai fini delle indagini.

Sorelle scomparse a Civitella Alfedena, le ultime novità

Sono scomparse dal 7 giugno Sarah e Alisya e da allora continuano incessanti le ricerche per ritrovare le due sorelle di cui si sono perse le tracce da Civitella Alfedena e dalla casa-famiglia dove si trovavano nel Parco nazionale d’Abruzzo.

Le operazioni si stanno concentrando soprattutto attorno al lago di Barrea mentre il ritrovamento di un fermaglio rosso – lo scorso 16 giugno – ha riacceso le speranze di poter riuscire a ricostruire i movimenti delle due piccole.

Il ritrovamento del fermaglio rosso

Nelle ultime ore in tv ha parlato la donna che – insieme al marito – ha trovato l’arnese per i capelli che è stato ora repertato e che sarà sottoposto ad accertamenti per stabilire se appartenga o meno a una delle due sorelle.

Parlando a Morning News, ha detto: “L’abbiamo trovato qui in questa strada che non è percorribile. C’è una sbarra e prima di questa, a terra, c’era questo fermaglio. Qui passa sempre tanta gente, ci sono spesso i vigili e la guardia parco. Abbiamo avvisato tutti e poi sono andati a prelevarlo perché noi non l’abbiamo toccato”.

“Questa è una strada trafficata, c’è sempre tanta gente e spesso passano le scolaresche. Noi avevamo il dubbio che potesse essere di una delle due bambine ma, nel dubbio, abbiamo preferito fare questa denuncia, magari poteva essere utile”, ha chiosato.

La ricostruzione

La donna, Tiziana, è stata intervistata anche da Storie Italiane, dove ha spiegato quanto accaduto lo scorso 16 giugno con il ritrovamento del fermaglio che potrebbe essere di una delle due sorelle scomparse.

“Pioveva e noi avevamo degli ospiti a casa con la loro bimba che piangeva. Allora abbiamo consigliato loro di fare due passi per farla addormentare. Sono usciti e qui a metà strada di questo sentiero, a 400 metri dalla struttura, hanno trovato il fermaglio colorato. Non ci hanno fatto caso all’inizio, né hanno dato importanza alla cosa. Poi mi hanno raccontato e mi sono detta che forse era importante. Ci siamo anche sentiti ridicoli per il fatto che avremmo disturbato gli addetti per un fermaglio da bambina”, spiega.

Armati di senso civico, la donna e suo marito sono andati in paese per segnalare la cosa e denunciare il ritrovamento ai carabinieri. Gli inquirenti sono quindi tornati a raccogliere il fermaglio e lo hanno refertato con l’intenzione di verificare se appartiene a loro, cosa che avrebbe confermato un’amica della piccola. “Il dubbio di essere ridicoli e segnalare una cosa del genere è stato sovrastato dal fatto che poteva essere una cosa importante”, ha chiosato.