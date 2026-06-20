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Il procuratore di Cassino, Carlo Fucci, non esclude la possibilità che Alisya e Sarah, le due sorelle scomparse da Civitella Alfedena (L’Aquila), non siano sole. Lo sostiene, Fucci, sottolineando quanto sia “difficile ipotizzare un’autogestione da parte di due bambine”, per questo sarebbe più logico che le due minorenni si siano allontanate dalla struttura protetta con il “supporto di qualcuno”.

Alisya e Sarah sono con qualcuno?

Sabato 20 giugno il Tg1 ha raccolto le dichiarazioni di Carlo Fucci, procuratore di Cassino. Secondo Fucci, a proposito della scomparsa delle due sorelle originarie di Minturno (Latina), “è difficile ipotizzare un’autogestione da parte di due bambine quando passa un tempo così lungo”.

Per questo motivo il procuratore è motivato a ritenere “probabile che siano con qualcuno“. A valutare per primo questa ipotesi è stato Yosef, il fidanzatino di Alisya.

ANSA

Il 18enne, infatti, ha più volte fatto notare che le due bambine non si sarebbero mai avventurate in mezzo ai boschi e le montagne in piena notte. Si ipotizza che Alisya e Sarah si siano allontanate tra le 2 e le 6 del mattino di domenica 7 giugno.

Per questo motivo chi indaga sostiene che le due sorelle si siano allontanate con il supporto di almeno una persona automunita, che avrebbe offerto loro un passaggio per allontanarsi in sicurezza e senza essere notate da occhi indiscreti.

I due uomini sospetti in un bar di Civitella Alfedena

Ansa ha raggiunto una commerciante di Civitella Alfedena, che ha riferito che poche settimane prima della scomparsa delle due sorelle, il 16 maggio, presso il suo locale si sarebbero presentati due uomini sospetti.

E sospetto era anche il loro atteggiamento, dato che in un primo momento avrebbero tentato di prelevare delle caramelle senza pagare, poi avrebbero parlato in modo concitato, ordinato da bere e poi si sarebbero allontanati frettolosamente. Due giorni dopo, il 18 maggio, la barista li ha notati nuovamente e avrebbe chiesto loro cosa li portava da quelle parti: “Perlustriamo il territorio”, avrebbero risposto.

Il padre delle sorelle scomparse: “Sento che stanno bene”

Il padre di Alisya e Sarah, Stefano Di Giacinto, ha riferito ad Alessia Natali di Penelope Abruzzo le nuove dichiarazioni sulle figlie scomparse.

“Il mio cuore mi dice che stanno ancora bene”, ha detto l’uomo, che non nasconde “preoccupazione e ansia” e che supporta la tesi secondo la quale sarebbero state “aiutate da qualcuno che conosceva la casa famiglia“.