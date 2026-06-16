Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, perché si pensa a una fuga volontaria: il dettaglio degli zaini

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Quando Alisya e Sarah si sono allontanate dalla struttura protetta di Civitella Alfedena (L’Aquila) potrebbero aver portato con sé i loro zaini. A riferirlo sono gli inquirenti, che hanno notato che dalla loro stanza della casa famiglia mancherebbero alcuni effetti personali, come indumenti e trucchi. Questo dettaglio lascia aperta l’ipotesi di un allontanamento volontario.

L’allontanamento da Civitella Alfedena con gli zaini?

In collegamento con lo studio di Morning News, martedì 16 giugno, l’inviata Maria Zanghì ha riferito, citando fonti investigative, che Alisya e Sarah, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse da Civitella Alfedena, potrebbero essersi allontanate con i loro rispettivi zaini.

Dalla loro stanza, infatti, mancherebbero alcuni effetti personali che le minorenni potrebbero aver portato con sé.

Si tratta, nello specifico, di alcuni indumenti e di una gamma di trucchi. Questo dettaglio, come scrive anche Repubblica, suggerisce la possibilità di un allontanamento volontario.

Ciò, però, non sottintende che Alisya e Sarah si siano avventurate da sole in piena notte: secondo gli inquirenti, ma anche secondo il fidanzato della 16enne, il 18enne Joseph, qualcuno potrebbe aver dato un passaggio alle due sorelle in auto.

Il farmaco richiesto dalle sorelle scomparse

Una delle due sorelle, inoltre, nella serata di sabato 6 giugno avrebbe chiesto ai responsabili della struttura un antidolorifico. Poche ore dopo, tra le 2 e le 6 del mattino di domenica 7, Alisya e Sarah hanno fatto perdere le loro tracce.

Ancora, poche ore prima della scomparsa le minorenni sono state inquadrate dalla videocamera di sorveglianza di un bar distante pochi metri dalla struttura protetta, alle 21:26 di sabato 6 giugno.

La smentita sui messaggi criptati

Martedì 16 giugno un’inviata di Storie Italiane, riportando quanto emerso da un vertice tenutosi poche ore prima presso la Questura locale, ha riferito che gli inquirenti smentiscono il rinvenimento di messaggi criptati – o "pizzini", a seconda dei lanci di stampa di queste ore – all’interno della stanza delle ragazzine.

Era stato riportato, infatti, che in quei messaggi vi sarebbero state comunicazioni incomprensibili tra Sarah e Alisya e persone esterne, le stesse che le avrebbero aiutate a lasciare la struttura. Quei biglietti, invece, non esisterebbero.

Le dichiarazioni del fidanzato di Alisya

I carabinieri hanno nuovamente ascoltato Iosef – o Joseph, a seconda di come viene riportato dagli organi di stampa – che ipotizza che le due sorelle si trovino, attualmente, in un luogo segreto con dei nuovi cellulari, dal momento che all’interno della struttura protetta avevano a disposizione dei telefoni controllati.

Inoltre, il 18enne non esclude che Alisya e Sarah possano trovarsi insieme a un parente.