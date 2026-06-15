Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, responsabili casa famiglia Ofh Hope indagati per abbandono di minori

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Oltre al fascicolo per sottrazione di minore, la Procura di Sulmona ha aperto un’indagine parallela sulle sorelle scomparse da Civitella Alfedena (L’Aquila). A questo giro gli investigatori puntano i riflettori sui responsabili della casa famiglia Ofh Hope con l’ipotesi di reato di abbandono di minori. I carabinieri di Castel di Sangro stanno ispezionando l’interno dell’edificio, e la stanza di Alisya e Sarah è ora posta sotto sequestro.

I responsabili della casa famiglia indagati per abbandono di minori

Come anticipato, la Procura di Sulmona ha aperto un nuovo fascicolo. Questa volta gli investigatori hanno iscritto nel registro degli indagati i responsabili della struttura Ofh Hope con l’ipotesi di reato di abbandono di minori.

Un atto dovuto, probabilmente, dato che Alisya e Sarah Di Giacinto, rispettivamente di 16 e 12 anni, nella notte tra il 6 e il 7 giugno si sono allontanate proprio dalla struttura che le ospitava.

I carabinieri di Castel di Sangro stanno ispezionando tutti i locali della comunità Ofh Hope e procedono con l’analisi degli apparecchi telefonici in uso agli ospiti della casa famiglia, compresi quelli che le due minorenni hanno lasciato prima di allontanarsi. Secondo gli investigatori, al loro interno sarebbero stati trovati elementi ritenuti utili alle indagini.

La stanza in cui dormivano le due sorelle è stata posta sotto sequestro. Lo riporta una nota dell’Agi.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Il lavoro degli investigatori si estende, inoltre, alle videocamere di sorveglianza installate nei due ingressi principali del Comune di Civitella Alfedena.

Secondo i primi riscontri, alcune auto sarebbero transitate nei pressi della casa famiglia negli orari compatibili con la forbice temporale indicata dagli inquirenti, entro la quale Alisya e Sarah sono scomparse, ovvero tra le 2 e le 6 del mattino del 7 giugno.

L’allontanamento dalla comunità Ofh Hope

Nelle chat contenute nei telefoni di Alisya e Sarah, che le due minorenni hanno lasciato nella loro stanza, potrebbero essere presenti scambi e contatti avvenuti poche ore prima della loro scomparsa.

I carabinieri, insieme a vigili del fuoco, protezione civile e volontari, stanno battendo l’intera area del Parco Nazionale D’Abruzzo, ma le ricerche si estendono fino al Molise e il Lazio, con particolare attenzione tra Minturno (Latina) e Cassino. Le squadre di ricerca si muovono tra Villetta Barrea, Barrea, Opi e Villalago, senza escludere il lavoro dei sommozzatori lungo le acque del lago di Barrea.

Le lettere delle sorelle scomparse

Nel frattempo la madre delle minorenni, Valentina D’Acunto, ha reso pubbliche alcune pagine che le figlie le avevano consegnato durante i colloqui.

Tra queste, una lettera di Alisya in cui la 16enne aveva scritto: “Sappi che ti ho voluto sempre bene”, e soprattutto: “Senza di te non ce la faccio più“.

Gli inquirenti non escludono l’ipotesi di un allontanamento per raggiungere la madre, probabilmente con l’aiuto di una terza persona. Il fidanzato di Alisya, un 18enne residente in un paese vicino Civitella Alfedena, esclude che le due sorelle si siano avventurate nel cuore della notte tra le montagne senza il supporto di altre persone.

Il pericolo degli animali selvatici

Durante un collegamento con Morning News, lunedì 15 giugno, l’inviata Maria Zanghì ha ricordato che la struttura si trova al centro del Parco Nazionale dell’Abruzzo e che per questo motivo non mancano le possibilità di incontrare animali selvatici.

“Noi stessi, venendo qui, abbiamo visto cervi, volpi e altri animali”, è dunque sempre più lontana l’ipotesi che Alisya e Sarah si siano allontanate a piedi, da sole e in piena notte per fuggire dalla casa famiglia.