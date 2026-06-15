Sorelle scomparse da Civitella Alfedena riprese dalle telecamere di un bar, dubbi dopo la lettera della madre

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Alisya e Sarah, scomparse nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, non sono state ancora trovate. C’è però un video che le inquadra mentre camminano tranquillamente all’interno di un bar. Sono vestite di nero e hanno delle scarpe bianche. Non sembra esserci con loro nessun altro, ma per il padre Stefano e per il fidanzato della più grande, la loro non è stata una fuga solitaria. L’ipotesi è che siano state prese da qualcuno o aiutate a lasciare la casa famiglia.

Sorelle scomparse: c’è un video

C’è un video, proveniente dalle telecamere di videosorveglianza di un bar, che riesce a inquadrare le due sorelle scomparse Alisya e Sarah. Le immortala per pochi secondi, alle 21:26 di sabato 6 giugno.

Nel video le due sorelle camminano tranquille. Non sembra esserci un pericolo imminente.

Sono vestite di nero, con delle scarpe bianche. Passeggiano attraverso i tavoli del bar. Poche ore dopo, durante la notte, hanno fatto perdere le loro tracce.

Il commento del padre

Aveva detto "non rilascio più interviste", ma il papà delle due sorelle scomparse ha deciso di tornare a parlare dopo la divulgazione di un video che le riprende la sera prima della loro scomparsa.

L’uomo ha confermato che quelle nel video sono proprio le sue figlie.

Inoltre, commenta, non ha rapporti con l’ex moglie. Non si sono sentiti neanche di fronte a questo caso delicato. "Nessuno mi è venuto a cercare. Quindi il mio appello credo non sia arrivato", commenta.

I dubbi dopo la lettera della madre

Lo stesso padre delle due sorelline da giorni parla di dubbi e sospetti. L’idea che si è fatto è che qualcuno le abbia aiutate a lasciare la casa famiglia Ofh Hope di Civitella Alfedena. "Non posso dare colpe a nessuno", commenta.

I dubbi di Stefano, anche se non li dichiara direttamente, non riguardano una "fuga solitaria", ma un’azione organizzata con l’esterno (ci sono dei bigliettini in codice nella stanza delle giovani). Una delle ipotesi vedrebbe coinvolta la madre Valentina.

Su questo punto è più diretto il fidanzato di Alisya, la sorella più grande. A La vita in diretta dice che le due sorelle non hanno mai parlato male del padre. "All’inizio stavano qua", dice. La sua convinzione è che qualcuno abbia preso la sua ragazza. C’è una lettera, che il giovane dice di aver letto, nella quale la madre scriveva alle figlie: "Vi vengo a prendere. Durante la notte, tra qualche giorno vi vengo a prendere". Le terrebbe in una casa in montagna, comprata di nascosto secondo il giovane.