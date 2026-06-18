Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, si cercano nei boschi e nelle grotte: battuto anche il cimitero

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanno avanti senza sosta le ricerche di Alisya e Sarah, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse sabato 6 giugno da una casa famiglia di Civitella Alfedena (L’Aquila). I carabinieri stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere della zona alla ricerca della auto che sono transitate nelle ore in cui le due ragazzine hanno fatto perdere le loro tracce. Proseguono intanto le ricerche delle due nella zona tra Civitella e Barrea, anche nei boschi: ispezionati rifugi, casolari isolati, grotte, anche il cimitero.

Le sorelle scomparse da Civitella Alfedena

Non si hanno ancora tracce delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da dodici giorni da Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila.

Mentre proseguono le operazioni di ricerca sul campo, vanno avanti le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Sulmona, che procede per sottrazione e abbandono di minori.

ANSA

Al momento nessuna pista viene esclusa dagli investigatori, a partire dalla fuga volontaria e pianificata di Alisya e Sarah dalla comunità dove vivevano da tempo dopo essere state affidate ai servizi sociali.

Gli inquirenti hanno ascoltato più volte i genitori e il fidanzato 18enne della sorella più grande. Perquisite le abitazioni della madre e dei familiari.

E stanno incrociando le immagini delle telecamere del paese per tracciare il passaggio delle auto, in particolare nelle ore della notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno.

L’analisi dei telefoni

Le indagini riguardano anche i tre telefoni che le due ragazze avrebbero con sé.

Come riporta Agi, le schede sim di due di questi dispositivi sono intestati al compagno della madre e a un uomo di origine kosovara.

I telefoni risultano inattivi da 96 ore: l’ultimo segnale risale a mercoledì 10 giugno, captato nell’area del Parco nazionale d’Abruzzo.

Gli inquirenti stanno verificando anche il terzo numero, nel tentativo di individuare eventuali agganci alle celle telefoniche e restringere così il perimetro delle ricerche.

Le ricerche nei boschi della zona

Proseguono intanto sul campo le operazioni di ricerca delle due sorelle scomparse nell’area di Civitella Alfedena e attorno al lago di Barrea.

Si stanno battendo i boschi della zona, ispezionando rifugi, grotte, casolari isolati e abitazioni disabitate. Battuto più volte anche il cimitero di Civitella Alfedena.

In azione vigili del fuoco, soccorso alpino della guardia di finanza, soccorso alpino, protezione civile e volontari, con l’aiuto di unità cinofile, droni ed elicotteri.