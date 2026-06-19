Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, troupe di Quarto Grado aggredita da Youssef fidanzato di Alisya

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Continuano le ricerche delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia a Civitella Alfedena. Uno dei protagonisti della vicenda è il fidanzato di Alysia, che ha collaborato fino a questo momento. Dopo giorni di dialogo con la stampa, la troupe di Quarto Grado lo ha trovato in stato di agitazione. Si parla di aggressione. Dai filmati si capisce che non c’è stata una violenza fisica, ma il tentativo di non essere ripreso.

Troupe aggredita dal fidanzato di Alysia

Il fidanzato di Alysia, raggiunto dalla troupe di Quarto Grado, ha reagito male alla presenza della videocamera. Dopo giorni di tensione, questa sembra essersi sfogata contro la giornalista e il suo operatore.

Non si conoscono i motivi del rifiuto dell’intervista, visto che Youssef si è dimostrato in altri casi molto collaborativo e disposto a raccontare i propri dubbi sulla vicenda.

Nel video, mostrato in trasmissione, si vede l’inviata avvicinarsi al ragazzo, che è al telefono, e tentare di calmarlo. I toni sembrano essere già accesi. Poi il giovane si gira e mette la mano sulla videocamera. Non vuole essere ripreso. Il cameraman gli grida che rischia di romperla. Nessun pugno o calcio, come qualcuno ha detto. Lo ha smentito la stessa giornalista.

Fermaglio trovato sul sentiero

Un cittadino ha segnalato la presenza di un fermaglio rosso da bambina con dei fiorellini che potrebbe appartenere a una delle due sorelline. Il ritrovamento è avvenuto nei boschi attorno a Civitella Alfedena.

"L’ho visto e ho avvisato carabinieri, inquirenti, vigili del fuoco", dice chi lo ha ritrovato. "Lo hanno preso con le dovute cautele" e aggiunge: "È il fermaglio tipico di una bambina, quindi potrebbe averlo perso chiunque". Ma si segue anche questa pista.

Il padre delle due bambine, Stefano, mostra la collezione delle figlie. Mollette e fermagli colorati, con fiori e animaletti che le due hanno lasciato a casa. "A loro piacevano", dice. Anche una compagna di scuola di Sarah lo avrebbe riconosciuto.

La pista dei due uomini sospetti

Un’altra pista è quella dei due sospetti al lago di Barrea. Il sentiero che le due sorelline potrebbero aver percorso, al buio, forse in compagnia, porta al lago.

È lì che da giorni i sommozzatori si stanno dedicando alla ricerca di qualche segnale. C’è stata anche una testimonianza di una donna che lavora in uno degli stabilimenti sulle sponde del lago.

Dice di aver visto due uomini sospetti qualche settimana prima della scomparsa delle bambine.