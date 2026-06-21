Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, Youssef fidanzato di Alisya sentito per 6 ore: continuano le ricerche

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini e le ricerche sulla scomparsa di Alisya e Sarah Di Giacinto, le due sorelle di 16 e 12 anni originarie di Minturno, paese in provincia di Latina sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi. Nelle scorse ore, il procuratore capo della Repubblica del tribunale di Sulmona, Luciano D’Angelo, ha ascoltato Youssef, il fidanzato diciottenne di Alisya e altri due suoi amici.

Sorelle scomparse da Civitella Alfedena: ascoltato il fidanzato di Alisya

Il fidanzato di Alisya, diciottenne egiziano che la ragazza ha conosciuto all’interno della struttura e che non è indagato, è stato sentito per un’ora e mezza dal procuratore D’Angelo e per cinque ore dai carabinieri. Lo rende noto l’AGI.

La sua abitazione è stata perquisita per individuare elementi utili all’indagine. Sono diverse le ipotesi vagliate dalla procura, tra cui quella di una possibile adozione illegale.

ANSA

Gli investigatori ritengono che le due sorelle non siano sole, come sottolineato anche dalla Procura di Cassino (Frosinone) competente per quanto attiene ad altri aspetti della vicenda.

Sotto la lente di ingrandimento c’è anche uno dei tre cellulari usati dalle ragazze, attualmente sotto analisi: risulterebbe intestato a un amico di Youssef.

Il punto sulle indagini

Ieri il procuratore D’Angelo ha svolto un sopralluogo nel paese dell’Alto Sangro. Il pm si è recato al Bar Lupo, dove le due ragazze sono state riprese per l’ultima volta dalle telecamere di videosorveglianza la sera prima di sparire nel nulla.

Si sta cercando di ricostruire dettagliatamente gli ultimi movimenti delle sorelle per trovare elementi utili alle ricerche.

Le ricerche con i droni

Al momento non risultano provvedimenti restrittivi né fermi di polizia. Gli inquirenti non escludono alcuna pista. Le ricerche vanno avanti in Abruzzo e Lazio, con gli uomini del soccorso alpino della guardia di finanza di Roccaraso che battono sentieri e ispezionano casolari sopra il lago di Barrea.

Nelle operazioni si stanno usando anche dei droni con i quali è stata scandagliata la diga. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno ripercorso il fiume Sangro e altre aree montane, senza esito.