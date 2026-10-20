Sorelle scomparse dalla casa famiglia di Viterbo e ritrovate in diretta a Dentro la Notizia, "stanno bene"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Linda e Camilla, 14 e 13 anni, le sorelle scomparse venerdì 16 ottobre da una casa famiglia di Viterbo, sono state ritrovate dalla polizia e stanno bene. L’annuncio è arrivato in diretta tv a “Dentro la notizia”, con madre e nonna in collegamento: “Siamo uscite fuori da un incubo”. Ora sono in Questura e gli agenti ricostruiranno i quattro giorni di assenza.

Viterbo, ritrovate le sorelle scomparse

Ed arriva il lieto fine tanto sperato per la vicenda di Linda e Camilla, le due sorelle di 14 e 13 anni di cui non si avevano notizie da quattro giorni. La polizia le ha rintracciate e stanno bene.

Ad annunciarlo, in diretta, il programma tv “Dentro la notizia“, condotto da Gianluigi Nuzzi, proprio mentre la madre e la nonna delle ragazze erano in collegamento con lo studio.

Il sollievo della famiglia è tutto nelle parole della madre, pronunciate subito dopo l’annuncio: “Siamo uscite fuori da un incubo, una grande emozione”.

Nei giorni di silenzio e preoccupazione, la donna aveva lanciato in tv un appello alle giovani. “Fateci sapere come state”, a cui lo stesso Nuzzi si era accodato, rivolgendosi direttamente a loro: “Non è successo nulla, mamma non è arrabbiata con voi”.

La fuga dalla casa famiglia

Linda e Camilla sono nate a Roma rispettivamente il 20 aprile 2012 e il 13 giugno 2013. Tutto era cominciato venerdì 16 ottobre, quando si erano allontanate dalla casa famiglia di Viterbo dove erano ospitate.

Da quel momento le forze dell’ordine avevano avviato le ricerche, mentre l’associazione Penelope Lazio aveva diffuso un comunicato, chiedendo a chiunque avesse informazioni di farsi avanti.

L’attenzione degli investigatori si era concentrata sul capoluogo della Tuscia e su Ardea, il comune in provincia di Roma dove vivono la madre e la nonna. Ma era rivolta anche ai luoghi di transito come stazioni ferroviarie, capolinea degli autobus e fermate della metropolitana della Capitale.

Dove sono state ritrovate

Proprio Roma è la città in cui, nel pomeriggio di martedì 20 ottobre, le due sorelle sono state notate più volte. Intorno alle 16 gli agenti sono riusciti a rintracciarle.

Intervenuto dalla Questura di Viterbo, il capo gabinetto Riccardo Carvone ha spiegato in trasmissione che i dettagli dell’operazione non possono essere diffusi, in quanto diversi aspetti devono essere ancora accertati. Tuttò ciò che è stato possibile confermare è che le due ragazze non si trovavano a Viterbo e che sono state ritrovate in ottime condizioni.

Ora che il la parte fondamentale del lavoro è stata fatta, gli investigatori potranno concentrarsi sulla ricostruzione: che cosa è accaduto in questi quattro giorni, a cominciare dagli spostamenti delle ragazze e dalle persone con cui possono essere entrate in contatto.