Sorelle scomparse e ritrovate a Formia, l'appartamento in cui erano nascoste: "Spesa per due o tre mesi"

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Ecco le immagini dell’appartamento di Formia, in provincia di Latina, dove sono state ritrovate le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse quindici giorni fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena. All’alba sono stati fermati la madre delle due ragazzine, il compagno e il nonno con l’accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Indagata a piede libero l’anziana che le ospitava: la donna ha spiegato di aver ricevuto dalla madre e dal nonno l’ordine di non farle uscire. “Non mi sono fatta nessuna domanda – ha spiegato -. Loro portavano il cibo da mangiare: io non ho speso neanche 5 lire. Hanno riempito una camera di spesa, con roba da mangiare per due o tre mesi. L’ultima cosa che ho detto alle bambine è stata: ‘Mi dispiace'”.