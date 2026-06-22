Sorelle scomparse e ritrovate a Formia, nel 2024 la mamma avrebbe tentato di convincere la figlia a fuggire

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La madre di Sarah e Alisya, le due sorelle scomparse e ritrovate a Formia, avrebbe già fatto un precedente tentativo per convincere le figlie a fuggire. Nel 2024 avrebbe intercettato la minore e le avrebbe spiegato un piano. La donna si sarebbe poi tenuta in contatto con le figlie tramite il cellulare di un’altra minorenne.

Il piano di fuga nel 2024

Come rivela Dentro la Notizia, a ottobre 2024, Valentina, la madre delle sorelle scomparse la notte tra il 6 il 7 giugno 2026 dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila, avrebbe tentato di convincere la figlia minore alla fuga.

La donna, pur non avendo l’autorizzazione per incontrare le figlie, il 12 ottobre 2024 sarebbe salita su un’autobus in cui c’era la minore Alisya. Si sarebbe seduta accanto a lei e le avrebbe raccontato il suo piano per farla fuggire dalla struttura in cui era ospite.

ANSA

Valentina si sarebbe tenuta in contatto con la ragazzina tramite il cellulare di un’altra minorenne.

Cosa è successo a giugno 2026

Qualcosa di simile sarebbe successo anche a inizio giugno con telefonate nascoste alle figlie e messaggi in cui Valentina avrebbe alimentato le paure di Sarah e Alisya.

La donna avrebbe anche dipinto il padre, da cui è separata, come un nemico.

In qualche modo è riuscita a convincere le due ragazzine e i familiari ad aiutarla nel far fuggire le due dalla casa famiglia.

Le due sorelle a casa di una 80enne

Sarah e Alisya sono state ritrovate il 21 giugno a Formia, in provincia di Latina, nella casa di Maria Sofia Di Russo.

La donna è una parente acquisita della madre delle due sorelle. “Qui le ha portate il nonno – ha raccontato la donna – sono stata contatta appositamente per questo, e ho solo eseguito un ordine: la mamma e il nonno mi hanno detto di non farle uscire di casa”.

La donna ottantenne risulta adesso indagata, ma racconta di averle ospitate per il loro bene: “Ho capito che le stavano cercando, non sono scema: ne parlava la televisione”.

Le due sorelle sono state tenute nascoste in casa, neanche i vicini si sono accorti della loro presenza. Sarah e Alisya sono state trasferite adesso fuori dalla provincia, accompagnate dal sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, loro tutore legale.

La madre delle due ragazzine, il nonno e il compagno di Valentina sono in stato di fermo per il pericolo di fuga dei tre indagati in seguito alle “numerose attività di depistaggio poste in essere dagli indagati”.

Secondo quanto riportato nel decreto di fermo, infatti, gli inquirenti hanno accertato che “sono ancora disponibili 7 delle 10 schede abusivamente acquistate a Napoli dagli indagati“, cosa che comproverebbe la possibilità che i tre potessero spostarsi in un altro luogo portando con sé le bambine.