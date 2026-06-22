Sorelle scomparse, erano state prese dal nonno e dal compagno della madre: trovate grazie a una videochiamata

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Emergono nuovi dettagli sul ritrovamento delle due sorelle scomparse a Civitella Alfedena e poi trovate a Formia in casa di una parente. Secondo la ricostruzione del procuratore capo Luciano D’Angelo, erano state prese dal nonno e dal compagno della madre e sono state raggiunte grazie a una videochiamata della madre. Nella casa dove erano nascoste c’era cibo per 2 o 3 mesi.

Sorelle scomparse, le ultime novità

In una conferenza stampa il procuratore capo di Sulmona, Luciano D’Angelo, ha parlato del ritrovamento delle due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa-famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila, e ritrovate a Formia, in provincia di Latina, in casa di una parente della madre dopo quattordici giorni di ricerche.

Per il loro rapimento sono state sottoposte a fermo di polizia con l’accusa di sequestro di persona tre persone: la madre delle adolescenti, il suo compagno e il padre della donna e nonno delle giovani. La signora 80enne, lontana parente delle piccole che le ha ospitate, è indagata ma non in stato di fermo.

Prese dal nonno e dal compagno della madre, scovate da una videochiamata

Secondo le prime ricostruzioni, le ragazze sarebbero state prelevate dal padre della madre e dal compagno della madre in un punto non attenzionato dalle telecamere, la notte tra il 6 e 7 giugno, e portate direttamente a Formia. Qui la donna aveva annunciato l’arrivo delle bambine “portando materiale e prodotti per celiaci“.

Come spiegato dal procuratore, le piccole non potevano uscire dall’appartamento della parente e qui vivevano isolate con le tapparelle chiuse. Sarebbero state rintracciate con le unità cinofile e grazie a un passo falso proprio della donna che avrebbe fatto una videochiamata ad un telefono intestato ad uno straniero, tenuto sotto controllo.

“Dal profilo psicologico che avevamo sapevamo che la mamma, tra i tanti difetti che aveva, aveva la necessità di mantenere il controllo. E che, se fosse stata la responsabile di questo fatto, non sarebbe stato pensabile che lei potesse rimanere per giorni e giorni senza avere contatti e notizie“, ha spiegato D’Angelo.

L’accusa ai genitori

Come riportato da Adnkronos, il procuratore di Sulmona ha invitato a “non festeggiare e magnificare degli arresti” quanto a gioire per la liberazione di “due ragazze che, per un periodo di tempo, abbiamo temuto anche non poter rivedere mai più”.

Dopo aver sottolineato che il decreto di fermo dovrà essere sottoposto al vaglio del giudice, D’Angelo ha aggiunto: “Vorrei che d’ora in avanti su questa vicenda vi disinteressaste delle ragazze che, quando sono state trovate, non hanno fatto salti di gioia e si sono rinchiuse di nuovo nella loro stanza”.

Infine, chiosa con una analisi della famiglia delle due sorelle: “Questa è una vicenda che riguarda un amore genitoriale malato. Quelle bambine hanno due genitori che hanno rinunciato al dovere di essere portatori di un amore disinteressato e di mettere al primo posto l’interesse dei minori. Non è un caso frequente che dei bambini vedano i loro genitori perdere la potestà genitoriale a seguito di una pratica di separazione”.

Le parole dell’anziana zia acquisita

Nelle parole riportate da Ansa, l’anziana zia acquisita delle piccole – che vive nell’appartamento dove erano nascoste a Formia – ha spiegato quello che era il suo compito.

“Dovevo tenere le bambine. Ho capito che le stavano cercando, non sono scema: ne parlava la televisione. Qui le ha portate il nonno. Sono stata contattata appositamente per questo e ho seguito un ordine: la mamma e il nonno mi hanno detto di non farle uscire di casa. Non mi sono fatta nessuna domanda. Loro portavano il cibo da mangiare: io non ho speso neanche 5 lire. Hanno riempito una camera di spesa, con roba da mangiare per due o tre mesi. L’ultima cosa che ho detto alle bambine è stata: ‘mi dispiace’. Loro non volevano andare in nessuna struttura se non dalla madre. Guardavano i telegiornali dalla mattina alla sera, mentre io mi ero stancata di guardarli”, ha spiegato la donna.

Riguardo al papà delle bimbe, l’anziana ha commentato così: “Non mi piace, non mi attira, mi è antipatico”.