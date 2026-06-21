Sorelle scomparse in Abruzzo ritrovate a Formia, sono vive e in buone condizioni: erano a casa di una zia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sono state ritrovate vive e in buone condizioni di salute le due sorelle scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena, in Abruzzo. Le due ragazze, di 16 e 12 anni, sono state rintracciate dai carabinieri in un’abitazione a Formia, in provincia di Latina. La casa del ritrovamento appartiene a una zia. Ora sono state trasferite in una struttura protetta lontana da Latina. Il fidanzato della più grande è stato determinante nelle ricerche, indicando una nuova pista agli investigatori.

Ritrovate le sorelle scomparse in Abruzzo

Lo scoop è un’esclusiva del TG1, che ha lanciato la notizia tramite i suoi canali social.

Secondo quanto riportato, le due minori si trovavano in una casa di proprietà di una zia, non lontano dall’abitazione della madre. Le operazioni di ricerca sono state coordinate dai carabinieri del Comando provinciale dell’Aquila, con il supporto del Ros e dei militari di Latina, sotto il coordinamento della Procura di Sulmona.

ANSA

Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica della scomparsa e verificare eventuali responsabilità. Si passano al setaccio le posizioni di tutte le persone che potrebbero avere favorito l’allontanamento, l’ospitalità o l’occultamento delle due minori.

Il racconto di una testimone

Parlando con l’Ansa, una testimone che abita poco lontano dal luogo del ritrovamento ha dichiarato che le ragazzine si trovavano in un complesso di case popolari, nella dimora di una persona anziana. Tutta l’area è stata transennata. I carabinieri, una trentina fra personale in borghese e in divisa più le forze speciali, non hanno fatto passare nessuno.

La scomparsa delle due sorelle

Le due sorelle erano scomparse da due settimane da una casa famiglia a Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila.

Molto tempo, tanto che la madre pensava fossero morte. La donna “pensa che le ragazze non ci sono più, sono morte, perché dice: ‘è impossibile che se sono ancora vive non abbiano trovato il modo di tornare da me'”. Così ha riferito all’Ansa l’avvocato Enrico Mastantuono, parlando dello stato d’animo della sua assistita.

Il padre è invece sempre stato fiducioso: “Stanno bene”, ha detto ai giornalisti durante i giorni delle ricerche, con il cuore pieno di speranza.

Gli investigatori hanno sentito per ore il fidanzato diciottenne della più grande, Youssef, che non è mai stato indagato e che pare del tutto estraneo ai fatti. Si cercava un elemento, un dettaglio anche minimo, in grado di dare una direzione alle indagini.

“Sono in stretto contatto con le forze dell’ordine, ciò che devo dire lo dirò a loro”, ha risposto il giovane al cronista del TG1 che cercava di avere delle informazioni.

Ma proprio il giovane di origine egiziana sarebbe stato determinante nella risoluzione del caso. La Repubblica riporta una sua affermazione: “So che le due sorelle avevano mantenuto rapporti stretti con il luogo dove erano cresciute, parlavano speso di alcuni zii“. Dopo questa frase, le ricerche hanno abbandonato l’Abruzzo per spostarsi verso il Lazio.

La nota dei carabinieri

Questa la nota diffusa dai carabinieri: “Questa sera, nel comune di Formia, i carabinieri del Comando provinciale di AQ, coadiuvati dal Raggruppamento Operativo Speciale e dai militari del comando provinciale di Latina, coordinati dal Procuratore Capo della Repubblica di Sulmona, presente sul posto, hanno rintracciato le due sorelline” […] “(in buone condizioni di salute). Sono in corso accertamenti per delineare eventuali responsabilità penali“.