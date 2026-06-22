Sorelle scomparse, la madre Valentina D'Acunto in carcere col nonno Marco e il compagno Vincenzo Esposito

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono stati arrestati la madre, il compagno di lei e il nonno delle due sorelle scomparse due settimane fa da Civitella Alfedena e ritrovate ieri a casa di parenti a Formia. Valentina D’Acunto, il padre Marco e il compagno Vincenzo Esposito sono stati fermati dai carabinieri all’alba di lunedì 22 giugno e portati in carcere. L’accusa è sequestro di persona.

Sorelle scomparse, arrestati madre, compagno e nonno

All’alba di oggi, lunedì 22 giugno, è scattato il blitz delle forze dell’ordine nei confronti di chi avrebbe organizzato la fuga delle due sorelle ritrovate ieri a Formia (Latina), a quindici giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena (L’Aquila).

I carabinieri hanno arrestato la madre Valentina D’Acunto, il compagno di lei Vincenzo Esposito e il nonno Marco D’Acunto. Lo riporta Ansa.

ANSA

In carcere Valentina D’Acunto, il nonno Marco e Vincenzo Esposito

Secondo quanto riferisce Ansa, i tre sono stati sentiti a lungo nel corso della notte negli uffici della procura di Sulmona.

Dopo gli interrogatori è scattato il provvedimento fermo e i tre sono stati portati in carcere con l’accusa di sequestro di persona.

La donna è stata portata nel penitenziario di Teramo, il padre e il compagno a Sulmona.

Appena ieri l’avvocato di D’Acunto aveva detto che lei era certa che le figlie fossero morte: “È impossibile che se sono ancora vive non abbiano trovato il modo di tornare da me”.

Le indagini vanno avanti per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone nella fuga delle due ragazzine di 12 e 16 anni, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 giugno a Civitella Alfedena.

Ritrovate a Formia le sorelle scomparse da Civitelle Alfedena

Stanno bene A. e S., le due sorelle scomparse quindici giorni fa in Abruzzo.

Nella serata di domenica 21 giugno i carabinieri le hanno rintracciate a Formia, in provincia di Latina, nell’abitazione di una lontana parente della madre, un’ottantenne.

Nella stessa zona la madre delle due ragazzine ha un secondo appartamento.

Secondo quanto riferito dall’inviato di Morning News su Canale 5, l’anziana parente che ha ospitato le ragazzine avrebbe detto che la madre le avrebbe esplicitamente chiesto di non far uscire e far vedere le figlie.

Le due sorelle sono state temporaneamente portate in una struttura protetta nel basso Lazio, in attesa di nuove disposizioni da parte del giudice del tribunale per i minorenni.

Il padre: “Si inizia una nuova vita”

“Si inizia una nuova vita, si riparte da zero”. Così scrive su Facebook il padre delle ragazzine, Stefano Di Giacinto.

L’uomo in serata è stato portato all’ospedale per un malore accusato dopo la notizia del ritrovamento delle figlie.

“10 anni di battaglie con lieto fine – scrive ancora – diamo tempo alle ragazze di riprendersi gli anni che qualcuno ha negato loro di potersi godere”.

Fin dall’inizio l’uomo ha sostenuto che ci fosse l’ex moglie dietro la scomparsa delle figlie. Avvenuta a una settimana di distanza dalla sentenza del tribunale che ha revocato la responsabilità genitoriale della donna.