Sorelline scomparse a Caltanissetta, Domitilla e Benedetta trasferite in una comunità insieme ai 4 fratelli

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Le due sorelline scomparse a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e ritrovate dopo quasi un giorno, sono state trasferite in una comunità protetta insieme ai quattro fratelli. La Procura sta svolgendo accertamenti sulla vicenda che ha tenuto il paese siciliano con il fiato sospeso, ma alcuni aspetti sono ancora in fase di chiarimento. La decisione è stata contestata dal padre delle bimbe, che ha parlato di una “marachella”.

Le sorelline scomparse e ritrovate a Caltanissetta

Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni, sono scomparse da casa intorno alle 20 di venerdì 18 settembre. A denunciare la scomparsa è stato il padre, che ha raccontato ai carabinieri di aver lasciato le bambine sole a casa per andare a comprare il pane e di non averle trovate al suo ritorno.

Dopo circa 21 ore di ricerche e appelli, le due sorelline sono state trovate in un negozio di abbigliamento gestito da una donna cinese che, a quanto pare, è la compagna del padre delle bimbe.

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La notte al negozio, cosa non torna secondo gli inquirenti

Il negozio, che si trova a poca distanza dalla casa di via Vittorio Emanuele a San Cataldo, è stato sequestrato dai carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti di natura tecnico-scientifica.

A trovare le sorelline sono state i volontari della Protezione civile su segnalazione della stessa proprietaria del negozio. A quanto pare, Domitilla e Benedetta avrebbero trascorso la notte tra venerdì e sabato nel negozio dopo essere rimaste chiuse all’interno. Le stesse bambine, secondo quanto riportato da La Sicilia, avrebbero detto di essere state portate lì da qualcuno.

La ricostruzione è al vaglio dei carabinieri, che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona. Tuttavia, le discrepanze tra il racconto del padre delle bimbe e quello della proprietaria del negozio sono oggetto di approfondimento da parte della Procura di Caltanissetta.

Il padre delle sorelle scomparse: “Una marachella”

Il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca ha disposto il sequestro del negozio. Inoltre, è stato deciso di trasferire le due sorelle e i quattro fratelli, tutti affidati al padre dopo la separazione dalla madre dei bambini, in una comunità protetta.

“È stata una marachella”, ha commentato il padre delle sorelle scomparse e ritrovate in provincia di Caltanissetta. “I miei figli devono tornare da me il più presto possibile. Volevo trovarle io, non volevo creare allarmismo”, ha aggiunto.

“Ero convinto che le mie figlie fossero uscite – ha spiegato l’uomo – Le bambine si sono infilate nel negozio e poi è stata chiusa la saracinesca. Gli avevo anche detto che dopo aver comprato il pane, sarei rientrato a casa”.