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È stata sventata una rapina a Soresina, in provincia di Cremona, dove un 45enne senza fissa dimora è stato arrestato dopo aver aggredito una dipendente di un supermercato. L’intervento tempestivo del comandante della Stazione dei Carabinieri, fuori servizio, ha permesso di bloccare il presunto responsabile e recuperare la refurtiva, del valore di 370 euro.

Il fatto: comandante fuori servizio interviene in via Piave

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato in via Piave, a Soresina. Il Maresciallo Maggiore, comandante della locale Stazione, si trovava alla guida della propria auto privata durante il tempo libero quando ha notato una scena insolita all’esterno di un supermercato: un uomo stava uscendo di corsa dal punto vendita, portando con sé due borse voluminose e inseguito dalla responsabile del negozio.

Dalla fuga all’aggressione: il furto si trasforma in rapina

La situazione è degenerata rapidamente. Nel tentativo di garantirsi la fuga, il fuggitivo ha colpito con una violenta gomitata al braccio la dipendente del supermercato che cercava di fermarlo. Questo gesto ha trasformato quello che inizialmente era un furto in una vera e propria rapina impropria, aggravando la posizione dell’uomo.

L’inseguimento e l’arresto del presunto responsabile

Il comandante dei Carabinieri, testimone diretto della scena, ha reagito con prontezza. Ha fermato la propria vettura in mezzo alla strada e si è lanciato all’inseguimento a piedi del sospettato. Dopo una breve corsa di pochi metri, il militare è riuscito a raggiungere e bloccare il presunto autore della rapina. Nonostante il tentativo di resistenza da parte dell’uomo, il Maresciallo è riuscito a immobilizzarlo senza che la situazione degenerasse in una colluttazione, garantendo così la sicurezza dei presenti.

Le condizioni della vittima e il recupero della refurtiva

La dipendente del supermercato, colpita durante l’aggressione, ha riportato contusioni al braccio. Nonostante il dolore e lo shock, la donna ha scelto di non ricorrere alle cure dei sanitari. La refurtiva, del valore di circa 370 euro, è stata interamente recuperata e restituita alla direzione del punto vendita.

L’arresto e il trasferimento a Cremona

L’uomo, un 45enne senza fissa dimora, è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria. Successivamente, è stato condotto presso la caserma Santa Lucia di Cremona e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia. L’operazione ha permesso di assicurare alla giustizia il presunto responsabile e di restituire la refurtiva al supermercato, evitando ulteriori conseguenze per la vittima e i cittadini.

IPA