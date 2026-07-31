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Un arresto e 8.000 euro di refurtiva recuperata, questo il bilancio di un’operazione condotta ieri mattina a Vicenza, dove una donna di 39 anni è stata fermata con l’accusa di furto aggravato in abitazione ai danni di una signora di 97 anni affetta da gravi deficit cognitivi e motori. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza del nipote della vittima e alla collaborazione di un passante, che hanno permesso agli agenti della Squadra Volanti di intervenire tempestivamente e recuperare la refurtiva.

L’intervento a Vicenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, 30 luglio, quando una segnalazione ha raggiunto la sala operativa della Questura di Vicenza.

Gli agenti della Squadra Volanti sono stati inviati sul posto dopo che il nipote della vittima, recatosi presso l’abitazione della zia per le consuete attività di assistenza, ha notato un’autovettura sospetta con due individui sconosciuti a bordo e il cancello d’ingresso spalancato.

La scoperta e l’inseguimento

Entrando nell’abitazione, il giovane ha sorpreso nella zona notte una donna a lui sconosciuta. La sospettata ha tentato di giustificare la propria presenza sostenendo di aver riaccompagnato l’anziana dopo averla trovata sola in strada, ma la spiegazione non ha convinto il nipote.

Insospettito dalla situazione, il ragazzo si è lanciato all’inseguimento della donna, riuscendo a bloccarla poco distante grazie anche all’aiuto di un passante che aveva assistito alla scena. Nel frattempo, sono state allertate le forze dell’ordine.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Gli agenti delle Volanti sono giunti rapidamente sul posto e hanno preso in consegna la donna fermata. Poco prima dell’arrivo della pattuglia, la 39enne aveva tentato di disfarsi della refurtiva gettando diversi gioielli all’interno di un tombino.

Gli oggetti sono stati successivamente recuperati e identificati come appartenenti all’anziana signora.

La perquisizione e la restituzione dei beni

Condotta presso i locali della Questura per i rilievi foto-dattiloscopici e l’identificazione, la donna è stata sottoposta a perquisizione personale. Durante il controllo, sono stati rinvenuti sulla sua persona ulteriori preziosi.

L’intera refurtiva, dal valore stimato di circa 8.000 euro, è stata integralmente recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Le conseguenze giudiziarie

Alla luce delle prove raccolte, la donna è stata arrestata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giudizio per direttissima è stato fissato per la mattinata odierna.

L’operazione ha permesso non solo di assicurare alla giustizia la presunta responsabile del furto aggravato, ma anche di restituire all’anziana vittima i beni sottratti.

Il ruolo decisivo dei cittadini

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La prontezza del nipote e l’intervento di un passante sono stati determinanti per il buon esito dell’operazione.

Grazie a questa sinergia, è stato possibile bloccare la sospettata e recuperare la refurtiva prima che potesse essere dispersa.

Vicenza: un caso che richiama l’attenzione sulla tutela degli anziani

Il caso avvenuto a Vicenza richiama l’attenzione sulla vulnerabilità delle persone anziane, soprattutto quando affette da deficit cognitivi e motori.

Le forze dell’ordine raccomandano ai familiari di prestare particolare attenzione e di segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta, al fine di prevenire episodi di furto e altri reati ai danni delle fasce più deboli della popolazione.

IPA