Sorpresi a forzare un'auto in sosta in via Alciato a Como, arrestati due giovani dopo l'inseguimento

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Furto aggravato in concorso è l’accusa che ha portato all’arresto di due giovani, un italiano di 31 anni e un marocchino di 20 anni, fermati dalla Polizia di Stato nelle prime ore della mattina a Como. I due sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare oggetti da un’auto in sosta, grazie alla segnalazione di un residente.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 5.00 del mattino in via Alciato. Una pattuglia della squadra volante è stata inviata dalla Centrale Operativa dopo che un cittadino aveva chiamato il 112 NUE per segnalare un furto in corso su un’auto parcheggiata.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

Il residente, insospettito dai movimenti di due ragazzi che stavano forzando il finestrino di una vettura, ha osservato mentre cercavano di rovistare nell’abitacolo per sottrarre oggetti. All’arrivo della pattuglia, i sospetti sono riusciti ad aprire l’auto e si sono dati alla fuga. Gli agenti hanno immediatamente iniziato l’inseguimento, che si è spostato nei pressi di piazza S. Rocco. Durante la fuga, uno dei giovani ha tentato di disfarsi di alcuni oggetti rubati, riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce.

Il fermo e la perquisizione

Dopo una seconda segnalazione, la pattuglia ha intercettato nuovamente i due ragazzi proprio nella stessa via dove era stato commesso il furto. Gli agenti sono riusciti a bloccarli definitivamente. Nel corso della perquisizione, sono stati trovati alcuni oggetti sottratti dall’autovettura, che sono stati riconosciuti dalla proprietaria, prontamente avvisata dalle forze dell’ordine.

L’identificazione e l’arresto

Condotti in Questura per l’identificazione e gli accertamenti di rito, i due giovani sono stati riconosciuti anche grazie ai filmati forniti dal residente che aveva effettuato la segnalazione. Dopo aver acquisito la denuncia della vittima del furto, la Polizia ha proceduto all’arresto dei sospetti, che sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

IPA