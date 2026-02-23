Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti per rapina impropria, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella notte in zona Mirafiori Sud a Torino. Due italiani di 23 anni e 21 anni, insieme a un cittadino albanese di 21 anni, sono stati fermati dagli agenti dopo essere stati sorpresi a introdursi in un appartamento. I tre sono stati individuati e bloccati poco dopo la fuga, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Tentato furto in un appartamento a Torino

L’episodio si è verificato nel cuore della notte in un condominio situato nella zona Mirafiori Sud di Torino. Un inquilino, insospettito da rumori e voci provenienti dalle scale comuni, ha deciso di verificare cosa stesse accadendo.

Dopo aver aperto la porta di casa e sceso una rampa di scale si è trovato davanti due sconosciuti. Nel frattempo si è accorto che la porta della propria abitazione, lasciata socchiusa, era stata spalancata e che una terza persona, con il volto coperto da un passamontagna, si era introdotta all’interno.

La fuga e l’inseguimento

Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’inquilino i tre sospetti si sono dati immediatamente alla fuga. La vittima, insieme al figlio, si è lanciata all’inseguimento riuscendo a raggiungere uno dei fuggitivi.

Tuttavia, grazie all’intervento dei complici, il giovane è riuscito a divincolarsi e a scappare nuovamente.

Ricevuta la richiesta di soccorso le volanti dell’UPGSP hanno diffuso una nota radio con una descrizione dettagliata dei tre sospetti. Questa segnalazione ha permesso a un equipaggio di individuare i tre giovani mentre scendevano da un taxi e si dirigevano verso un bar tra via Sacchi e Corso Sommelier. Gli agenti sono intervenuti prontamente, bloccando i sospetti e sottoponendoli a perquisizione personale.

Il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione la Polizia ha rinvenuto la patente di una delle vittime. È stato inoltre accertato che i tre avevano abbandonato, nei pressi di via Barbera e via Portofino, un portafogli e un cellulare sottratti dall’appartamento, oltre al passamontagna utilizzato per commettere il furto. Dopo essersi nascosti in attesa di un taxi, i tre sono stati trasportati fino in corso Sommelier, dove sono stati fermati dagli agenti dell’UPGSP.

L’episodio, avvenuto nella zona Mirafiori Sud di Torino, sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio.

IPA