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Due arresti in un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri a Bondeno. L’attività, sviluppata in due distinte fasi tra il 23 luglio e il 31 luglio, ha permesso di smantellare una rete di spaccio attiva tra il territorio comunale e altre regioni, portando alla luce collegamenti tra i soggetti coinvolti e al sequestro di sostanze stupefacenti, denaro e un’arma da fuoco modificata.

Operazione antidroga: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio con un’attività di osservazione che ha permesso di individuare movimenti sospetti riconducibili a una rete di spaccio di sostanze stupefacenti a Bondeno. I militari hanno agito in due distinti interventi, collegati tra loro dalle indagini, che hanno portato a risultati significativi nel contrasto al traffico di droga.

Il primo blitz: perquisizione e sequestro di droga

Il primo filone dell’operazione è scattato il 23 luglio, quando i Carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione di un 39enne residente in zona. All’interno dell’appartamento, i militari hanno sorpreso l’uomo insieme ad alcuni assuntori mentre facevano uso di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di svariate dosi di cocaina e hashish, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione, agende con la contabilità dello spaccio e 2.000 euro in contanti.

L’attività investigativa si è poi estesa a una seconda abitazione nella disponibilità del 39enne, situata in un’altra regione, dove sono stati recuperati ulteriori 60 grammi circa di hashish. Per questi fatti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Trento e Ferrara con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Il secondo intervento: fermato un 57enne con droga e pistola clandestina

La seconda fase dell’operazione si è svolta il 31 luglio, quando una pattuglia dei Carabinieri di Bondeno ha fermato per un controllo un’autovettura con a bordo un 57enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina, tra cui una dose della pericolosa “cocaina rosa” (tusi), oltre a denaro contante. La perquisizione presso la sua residenza ha confermato i sospetti degli investigatori: nell’appartamento era presente anche il 39enne già indagato nel primo intervento, a conferma del legame tra i due nella gestione dello spaccio locale.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati ulteriore cocaina e hashish, bilancini, materiale da taglio e 88 blister di “Kamagra”, un farmaco di importazione illecita.

Il rinvenimento dell’arma clandestina

Il momento più delicato dell’operazione si è verificato quando la perquisizione è stata estesa all’abitazione della compagna del 57enne, dove l’uomo si stava trasferendo. Messo alle strette, il sospettato ha consegnato ai militari una pistola clandestina: si trattava di una replica Beretta PX4 calibro 9, modificata per essere funzionante, completa di munizionamento e con la matricola abrasa. L’arma era stata abilmente nascosta all’interno di un pouf nel soggiorno, all’insaputa della donna.

Arresti e conseguenze giudiziarie

Il 57enne è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione di arma clandestina e condotto presso la Casa Circondariale di Ferrara in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria estense. Il 39enne, invece, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio alle Procure di Trento e Ferrara.

IPA