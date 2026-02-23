Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate per tentato furto pluriaggravato nella zona di Viserba, a Rimini, dopo essere state sorprese mentre cercavano di forzare la serratura di un garage condominiale. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia di Stato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 a seguito di una segnalazione giunta al N.U.E. e dell’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Tentato furto a Rimini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’episodio si è verificato intorno all’1 circa della notte tra il 21 e il 22 febbraio 2026. Una chiamata al Numero Unico di Emergenza ha segnalato un’intrusione in uno dei garage di un condominio situato nella zona di Viserba, Rimini. Il proprietario del garage, avvertito tramite telefono, ha immediatamente informato la moglie presente nell’abitazione, che ha udito forti rumori provenienti dal seminterrato dello stabile.

Gli agenti del nucleo volanti della Questura di Rimini sono intervenuti rapidamente facendo irruzione nei corridoi del seminterrato. Qui hanno sorpreso quattro soggetti incappucciati intenti ad armeggiare con la serratura di una porta garage. Alla vista della Polizia i malviventi hanno tentato la fuga, abbandonando gli oggetti utilizzati per forzare e aprire molteplici porte dei garage dello stesso condominio.

L’inseguimento e gli arresti

Gli operatori di Polizia non hanno perso di vista i fuggitivi e si sono lanciati in un inseguimento a piedi. Sono riusciti a raggiungere e bloccare due dei quattro soggetti, che sono stati immediatamente sottoposti a perquisizione personale. Gli arrestati sono stati identificati come responsabili del tentato furto pluriaggravato e continuato in concorso.

Alla luce dei fatti accertati i due fermati sono stati tratti in arresto e il Pubblico Ministero di turno è stato informato dell’accaduto. È stato disposto il rito direttissimo per la giornata di lunedì 23 febbraio.

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per invitare i cittadini a segnalare tempestivamente al numero 112 qualsiasi rumore sospetto o la presenza di persone non conosciute nei pressi delle proprie abitazioni o condomini. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si conferma fondamentale per prevenire e contrastare episodi di furto e altri reati predatori.

Il contesto della sicurezza a Rimini

L’episodio avvenuto nella zona di Viserba si inserisce in un più ampio contesto di attenzione da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei reati contro il patrimonio.

Negli ultimi mesi la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle aree residenziali di Rimini, con particolare attenzione ai quartieri periferici e alle zone maggiormente esposte a fenomeni di furto e tentato furto. L’arresto dei due malviventi rappresenta un importante risultato nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione di questi reati.

IPA