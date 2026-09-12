Sorpreso a rovistare in un giardino privato a Pontedecimo a Genova, arrestato un giovane di 22 anni

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Furto e tentato furto sono le accuse che hanno portato all’arresto di un cittadino tunisino di 22 anni nel quartiere di Pontedecimo a Genova. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso a rovistare tra gli attrezzi in un giardino privato e collegato a un precedente tentativo di furto avvenuto nella stessa zona poche ore prima.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri in via Isocorte, nel quartiere di Pontedecimo. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Cornigliano sono intervenuti dopo la segnalazione di un residente che aveva notato un giovane aggirarsi nel proprio giardino, intento a frugare tra alcuni attrezzi.

L’intervento della Polizia e la fuga

Intorno alle ore 15, la pattuglia della Polizia di Stato è stata chiamata a intervenire in via Isocorte. Il proprietario dell’abitazione, accortosi della presenza del giovane, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Alla vista del residente, il sospettato si è dato alla fuga, ma la tempestività degli agenti ha permesso di avviare rapidamente le ricerche nella zona.

Il fermo e la scoperta della tessera carburante

Poco dopo, i poliziotti sono riusciti a rintracciare e fermare il 22enne. Durante il controllo, il giovane è stato trovato in possesso di una tessera carburante del valore di circa 2.000 euro, intestata a una ditta di trasporti locale. Questo elemento ha subito insospettito gli operatori, che hanno avviato ulteriori accertamenti per chiarire la provenienza della tessera.

Collegamenti con un altro episodio nella stessa giornata

Le indagini hanno permesso di collegare il giovane anche a un altro episodio avvenuto nella stessa mattinata. Intorno alle ore 14, infatti, un individuo con caratteristiche compatibili con quelle del fermato si era introdotto all’interno di una ditta, sempre in via Isocorte, tentando di appropriarsi di alcuni mezzi da lavoro. Durante il tentativo di furto, il soggetto avrebbe anche causato dei danni, urtando tra loro diversi veicoli presenti nell’area.

Le immagini della videosorveglianza

Gli agenti hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza della ditta, riconoscendo il 22enne come autore del tentativo di furto. Le riprese hanno mostrato il giovane mentre cercava di impossessarsi dei mezzi e provocava danni ai veicoli, prima di allontanarsi con la tessera carburante poi ritrovata in suo possesso.

L’arresto e i precedenti

Il cittadino tunisino, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti legati a reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione si è conclusa con la denuncia per furto e tentato furto, mentre la tessera carburante è stata recuperata e restituita alla ditta legittima proprietaria.

IPA