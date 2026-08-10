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Un giovane deferito per tentato furto aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere a Imola. L’operazione è stata avviata dopo una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di una residente, preoccupata per alcuni movimenti sospetti in strada durante la notte. Gli agenti hanno individuato il sospetto nei pressi di via Lolli, dove sono stati riscontrati danni a due autovetture e il rinvenimento di strumenti da scasso.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nelle prime ore del mattino di giovedì 30 luglio 2026, quando una residente di Imola ha contattato il 112, riferendo la presenza di una persona che si aggirava con fare sospetto nei pressi di via Lolli. La segnalazione, giunta in orario notturno, ha immediatamente messo in allerta le forze dell’ordine, che hanno inviato una pattuglia del Commissariato locale sul posto.

Il sopralluogo e la scoperta delle auto danneggiate

Giunti tra via Lolli e via Villa Clelia, gli agenti hanno notato un’autovettura in sosta con le luci di posizione accese e i finestrini anteriori completamente abbassati, un dettaglio che ha subito attirato la loro attenzione. All’interno dell’abitacolo, tutto era stato rovistato, segno evidente di un tentativo di furto. Poco distante, nascosto dietro un altro veicolo, è stato individuato un giovane che cercava di sottrarsi al controllo della polizia.

L’identificazione del sospetto e i precedenti

Il ragazzo, identificato come cittadino di origine russa nato nel 2007, è stato sottoposto a controllo. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che una seconda vettura, parcheggiata nelle vicinanze, era stata anch’essa aperta e rovistata. In questo caso, sono stati riscontrati alcuni danneggiamenti, la sottrazione di alcune monete e del telecomando del cancello di un’abitazione privata.

Il rinvenimento degli strumenti da scasso

Durante la perquisizione, all’interno del primo veicolo è stato trovato un paio di forbici da elettricista, con le punte spezzate, probabilmente adattate per essere utilizzate come arnese da scasso. Questo elemento ha rafforzato i sospetti degli agenti circa l’intenzione del giovane di commettere un furto.

I reati contestati e i provvedimenti

Dai controlli è emerso che il ragazzo aveva già precedenti specifici per ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre, su di lui gravava un avviso orale emesso dal Questore di Ravenna nel giugno 2026. Al termine delle verifiche, il giovane è stato deferito in stato di libertà per tentato furto aggravato e per la violazione dell’articolo 4 della Legge 110/1975, che disciplina il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Le indagini e la prevenzione sul territorio

L’episodio conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione dei reati contro il patrimonio. La tempestività della segnalazione ha permesso agli agenti di intervenire rapidamente e di individuare il responsabile, evitando che potessero essere commessi ulteriori furti nella zona. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti recentemente a Imola.

IPA