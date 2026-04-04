Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino tunisino di 20 anni stato arrestato e successivamente espulso a Cantù dopo essersi reso responsabile di furto aggravato e violenza contro le forze dell’ordine. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti penali, è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano dopo l’udienza per direttissima.

Violenza a Cantù

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri quando gli agenti hanno fornito supporto ai militari dell’Arma dei Carabinieri di Cantù nell’accompagnamento del giovane tunisino presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano.

Secondo quanto ricostruito, il 20enne si era reso protagonista, nella giornata del 2 aprile, di un furto aggravato in concorso di un monopattino elettrico in Piazza Garibaldi, nel centro di Cantù. Poco prima aveva anche tentato un furto di un’autovettura in sosta, sempre nello stesso comune.

La reazione violenta all’arresto

Il giovane, una volta intercettato e fermato dai militari dell’Arma, si trovava in evidente stato di ebrezza. Ha reagito con calci e pugni, costringendo i carabinieri a ricorrere alle cure mediche presso il nosocomio canturino.

Per questi motivi, è stato arrestato con le accuse di furto aggravato, resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Precedenti e provvedimento di espulsione

Durante l’udienza per direttissima sono emersi a carico del 20enne numerosi precedenti penali e di polizia: violazione di domicilio, danneggiamento, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, spaccio e diverse violazioni in materia di immigrazione.

Alla luce della sua posizione irregolare e della pericolosità sociale, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Como ha emesso un provvedimento di espulsione, firmato dal Questore Filippo Ferri.

Accompagnamento al CPR di Milano

Il cittadino tunisino è stato quindi immediatamente trasferito presso il C.P.R. Corelli di Milano, dove resterà in attesa delle procedure di rimpatrio.

L’operazione, che ha visto la collaborazione tra Polizia di Stato e Carabinieri, si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e contrasto ai reati contro il patrimonio e alla tutela della sicurezza pubblica.

IPA