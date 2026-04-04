Sorpreso a rubare a Cantù reagisce con violenza contro gli agenti, 20enne accompagnato al CPR
Cittadino tunisino di 20 anni arrestato a Cantù per furto e violenza, espulso e trasferito al CPR di Milano dopo l’udienza per direttissima.
Un cittadino tunisino di 20 anni stato arrestato e successivamente espulso a Cantù dopo essersi reso responsabile di furto aggravato e violenza contro le forze dell’ordine. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti penali, è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano dopo l’udienza per direttissima.
- Violenza a Cantù
- La reazione violenta all’arresto
- Precedenti e provvedimento di espulsione
- Accompagnamento al CPR di Milano
Violenza a Cantù
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri quando gli agenti hanno fornito supporto ai militari dell’Arma dei Carabinieri di Cantù nell’accompagnamento del giovane tunisino presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano.
Secondo quanto ricostruito, il 20enne si era reso protagonista, nella giornata del 2 aprile, di un furto aggravato in concorso di un monopattino elettrico in Piazza Garibaldi, nel centro di Cantù. Poco prima aveva anche tentato un furto di un’autovettura in sosta, sempre nello stesso comune.
La reazione violenta all’arresto
Il giovane, una volta intercettato e fermato dai militari dell’Arma, si trovava in evidente stato di ebrezza. Ha reagito con calci e pugni, costringendo i carabinieri a ricorrere alle cure mediche presso il nosocomio canturino.
Per questi motivi, è stato arrestato con le accuse di furto aggravato, resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.
Precedenti e provvedimento di espulsione
Durante l’udienza per direttissima sono emersi a carico del 20enne numerosi precedenti penali e di polizia: violazione di domicilio, danneggiamento, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, spaccio e diverse violazioni in materia di immigrazione.
Alla luce della sua posizione irregolare e della pericolosità sociale, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Como ha emesso un provvedimento di espulsione, firmato dal Questore Filippo Ferri.
Accompagnamento al CPR di Milano
Il cittadino tunisino è stato quindi immediatamente trasferito presso il C.P.R. Corelli di Milano, dove resterà in attesa delle procedure di rimpatrio.
L’operazione, che ha visto la collaborazione tra Polizia di Stato e Carabinieri, si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e contrasto ai reati contro il patrimonio e alla tutela della sicurezza pubblica.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.