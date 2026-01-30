Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 57enne è stato denunciato per furto e minacce al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri in un supermercato di Como. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a sottrarre merce dagli scaffali insieme a un complice. La refurtiva, del valore di 50 euro, è stata recuperata e restituita.

Tentato furto in un supermercato di Como

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri presso un supermercato situato in via Magenta a Como. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un furto in corso.

Il 57enne italiano, residente in città, si trovava all’interno del supermercato in compagnia di un altro individuo. I due hanno agito con una precisa strategia: mentre il complice si è presentato alle casse pagando soltanto una lattina di birra, il 57enne ha nascosto diversi prodotti sotto il giubbotto, cercando di oltrepassare le casse senza pagare.

La cassiera, ascoltata dagli agenti, ha raccontato che il comportamento sospetto dell’uomo è stato notato da due clienti che hanno segnalato la situazione.

Quando il 57enne si è accorto di essere stato scoperto ha reagito con insulti e minacce rivolte alle clienti che lo avevano smascherato. Nonostante il tentativo di intimidire i presenti l’uomo è stato fermato dagli agenti intervenuti sul posto.

Le conseguenze per il responsabile

Accompagnato in Questura il 57enne è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato e minaccia. La merce sottratta, del valore complessivo di 50 euro, è stata riconsegnata al supermercato. La proprietà dell’esercizio commerciale ha sporto regolare denuncia contro l’uomo.

L’uomo denunciato risulta già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione. L’episodio di ieri si inserisce in un contesto di attenzione crescente da parte delle autorità nei confronti dei furti nei supermercati e nei negozi della città.

Il ruolo della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

Determinante, in questa occasione, è stata la prontezza delle due clienti che hanno segnalato il comportamento sospetto alla cassiera, consentendo un intervento tempestivo da parte della Polizia. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si conferma così un elemento fondamentale nella prevenzione e nel contrasto dei reati contro il patrimonio.

Le indagini proseguono per identificare il complice che ha partecipato al furto insieme al 57enne. La Polizia di Stato invita i cittadini a segnalare tempestivamente comportamenti sospetti, sottolineando l’importanza della collaborazione per garantire la sicurezza nei luoghi pubblici.

