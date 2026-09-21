Sorpreso a rubare gasolio da un bus alla Playa di Catania: frattura la mano a un poliziotto e fugge

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È di un arresto e un poliziotto ferito il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Catania, dove un pregiudicato della provincia di Siracusa è stato sorpreso mentre sottraeva carburante da un pullman turistico parcheggiato lungo viale Kennedy. L’uomo è stato fermato dopo un inseguimento e dovrà rispondere di rapina impropria, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Il controllo della Polizia e la scoperta del furto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato durante un servizio di controllo del territorio nella zona della Playa. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno notato un pullman turistico parcheggiato e una vistosa fuoriuscita di gasolio dal vano motore. Insospettiti dalla scena, i poliziotti si sono avvicinati e, girando dietro il mezzo, hanno sorpreso un uomo intento ad asportare carburante, con un motorino posteggiato a fianco.

Il tentativo di fuga e la reazione violenta

Alla vista degli agenti, il pregiudicato ha tentato la fuga, cercando di nascondersi tra le auto in sosta e attraversando viale Kennedy per raggiungere la carreggiata opposta. Ha provato anche a scavalcare la recinzione di uno stabilimento balneare nel tentativo di fuggire verso la spiaggia. Gli agenti, però, lo hanno inseguito e bloccato, subendo una violenta reazione: il fermato ha colpito i poliziotti con una serie di calci, provocando a uno di loro una frattura alla mano che ha richiesto il ricorso alle cure mediche in ospedale.

Il bottino e gli strumenti da scasso

Le verifiche effettuate sul pullman hanno permesso di accertare che la bussola anteriore era stata forzata. L’uomo si era impossessato di alcuni effetti personali lasciati dai turisti sui sedili e aveva danneggiato il tappo del serbatoio, provocando la fuoriuscita di gasolio sulla strada. Aveva inoltre cercato di riempire delle taniche con il carburante rimasto. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un borsello contenente una pinza, due cacciaviti, una torcia, delle forbici e due chiavi esagonali inglesi, tutti strumenti utili allo scasso.

Lo scooter rubato e la refurtiva

Un altro elemento che ha attirato l’attenzione degli agenti è stata la presenza dello scooter utilizzato dall’uomo per raggiungere il pullman. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo era stato rubato. Sulla pedana dello scooter sono stati rinvenuti uno zaino, una tanica di gasolio da 20 litri e una busta contenente liquori, ulteriore conferma delle intenzioni criminali del fermato.

L’arresto e le accuse

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Francofonte, è stato arrestato per rapina impropria, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto, su disposizione del PM di turno, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa dell’udienza di convalida.

Il provvedimento del Questore

Dopo l’episodio, il Questore di Catania ha emesso nei confronti dell’uomo un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Catania per la durata di quattro anni. Il provvedimento è stato adottato anche alla luce dei precedenti dell’uomo in materia di stupefacenti, furti, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e rapina impropria, come emerso dall’attività di riscontro condotta dalla Divisione Anticrimine.

IPA