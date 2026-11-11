Sorpreso a rubare gasolio da un camion sull'A4 a Verona, aveva già forzato il serbatoio: arrestato 46enne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Si era nascosto dietro un camion in sosta sull’autostrada A4, tra Verona Est e Verona Sud, e aveva già forzato il serbatoio per rubare gasolio. Ma una pattuglia della Polizia Stradale lo ha sorpreso prima che riuscisse a prelevare il carburante. Un 46enne rumeno è stato arrestato per tentato furto aggravato. Il giudice ha convalidato l’arresto.

Si nasconde dietro il camion e prepara la pompa per rubare gasolio

Come riferisce la Polizia di Stato, intorno alle 23:45 una pattuglia della Stradale di Verona ha notato due autoarticolati, uno sloveno e uno rumeno, parcheggiati uno dietro l’altro in una piazzola di sosta dell’A4.

Vicino ai mezzi, parzialmente nascosto da un semirimorchio, si trovava un uomo che indossava guanti neri in lattice.

Gli agenti hanno scoperto che il 46enne stava tentando di sottrarre gasolio dal camion sloveno utilizzando tubi e una pompa elettrica. Aveva già manomesso il serbatoio e predisposto il tubo per aspirare il carburante.

Gli attrezzi da scasso e l’arresto sull’A4

La perquisizione dell’uomo e dell’autoarticolato rumeno ha permesso di trovare guanti intrisi di gasolio e numerosi attrezzi da scasso, tra cui un cacciavite utilizzabile per forzare le serrature dei serbatoi.

Nel mezzo pesante è stata rinvenuta anche una pompa elettrica già collegata alla batteria, con diversi tubi, uno dei quali inserito nel serbatoio del camion rumeno.

Il conducente del mezzo sloveno, invitato dagli agenti a controllare il serbatoio, ha verificato che non mancava carburante, nonostante il tappo fosse stato danneggiato.

Il 46enne, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è stato arrestato per tentato furto aggravato. Tutti gli strumenti rinvenuti sono stati sequestrati.

IPA