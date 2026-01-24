Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale dopo un’operazione condotta ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato di Como. Il soggetto, un 24enne algerino già destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rovistare in un’auto in sosta. L’uomo è stato anche denunciato per oltraggio, minaccia e rifiuto di fornire le generalità.

Sorpreso a rubare in un’auto a Como

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una volante è stata inviata in via Torriani a seguito di una segnalazione al 112 NUE. La chiamata, arrivata alla centrale operativa della Questura di Como, segnalava un furto in corso su un’automobile parcheggiata.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti tutto è iniziato intorno alle 17.30, quando il proprietario dell’auto, un 54enne residente a Brunate (CO), ha notato dal balcone di casa un giovane intento a rovistare nel baule della propria vettura. L’uomo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e, nel frattempo, è sceso in strada per affrontare il sospetto. Quest’ultimo, identificato poi come un 24enne algerino senza fissa dimora, ha reagito minacciando verbalmente il proprietario dichiarando di essere armato di coltello, e ha tentato la fuga.

La fuga del sospetto è durata solo pochi metri: l’arrivo tempestivo degli agenti della volante ha permesso di bloccarlo e procedere al fermo. Durante le operazioni il giovane ha opposto una violenta resistenza, colpendo i poliziotti con calci e pugni e rifiutandosi di fornire le proprie generalità.

L’identificazione e i precedenti

Una volta condotto in Questura il 24enne è stato identificato. Dagli accertamenti sono emersi numerosi precedenti di polizia a suo carico, oltre a un provvedimento di espulsione eseguito nel 2025 dal Prefetto di Pisa. Al momento del fermo l’uomo era in possesso di un pass svizzero come richiedente asilo.

I reati contestati e le sanzioni

Al termine delle procedure di identificazione e dopo aver raccolto la denuncia della vittima il giovane algerino è stato arrestato per tentato furto aggravato, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre che per aver violato il divieto di rientro in Italia.

Nei suoi confronti sono inoltre scattate una denuncia per oltraggio a Pubblico Ufficiale, minaccia e rifiuto di fornire le generalità, oltre a una sanzione amministrativa per ubriachezza.

Le conseguenze e il procedimento giudiziario

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, informato dell’arresto, il 24enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Como in attesa del processo, fissato per questa mattina alle 10.30.

