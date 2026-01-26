Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 32 anni di nazionalità albanese, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di rapina impropria dopo aver tentato un furto in un esercizio commerciale del centro cittadino è stato fermato in flagranza di reato. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato nella giornata di ieri a Ravenna, a seguito di una segnalazione alla Sala Operativa.

Un arresto a Ravenna

L’episodio si è verificato nel corso della giornata di ieri lunedì 26 gennaio, quando il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna è intervenuto prontamente in risposta a una chiamata d’emergenza arrivata al numero unico delle emergenze NUE 112.

La ricostruzione dei fatti: dalla segnalazione all’arresto

Tutto ha avuto inizio con una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura che riferiva di un furto in atto all’interno di un esercizio commerciale situato nel centro cittadino.

Gli agenti sono arrivati rapidamente sul posto dove hanno potuto constatare che un uomo, dopo essersi impossessato di alcuni beni esposti alla vendita, aveva tentato di allontanarsi senza pagare.

La reazione violenta e il tentativo di fuga

L’uomo, identificato come un cittadino albanese di 32 anni, è stato fermato dall’addetto alla vigilanza del negozio. Nel tentativo di sottrarsi al controllo e garantirsi la fuga ha reagito con violenza, spintonando l’operatore della sicurezza.

Nonostante l’azione aggressiva il tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato ha impedito che il sospetto riuscisse a dileguarsi.

L’arresto e le conseguenze

Il soggetto è stato quindi bloccato e condotto presso gli uffici della Questura di Ravenna.

Dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti e svolto gli accertamenti necessari, gli agenti hanno dichiarato l’uomo in stato di arresto per il reato di rapina impropria.

Le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria

Informato il Pubblico Ministero di turno è stato disposto che l’arrestato venisse trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.

L’operazione si è svolta nella giornata di ieri, 26 gennaio 2026, nel centro cittadino di Ravenna durante una regolare giornata di lavoro dei dipendenti dell’esercizio commerciale menzionato.

IPA