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Un arresto per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato in un esercizio commerciale di Perugia. Un cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre generi alimentari per un valore superiore a 230 euro e aver aggredito un agente fuori servizio e il personale di vigilanza nel tentativo di fuggire.

L’intervento a Perugia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato qualche giorno fa all’interno di un negozio di Perugia.

Un agente, libero dal servizio, ha notato il personale di vigilanza impegnato a fermare un uomo sospettato di furto. L’intervento tempestivo del poliziotto ha permesso di bloccare il sospetto, nonostante la sua reazione violenta.

I fatti: il tentativo di furto e la reazione violenta

L’episodio ha avuto inizio quando il personale addetto alla vigilanza del negozio ha fermato un uomo che aveva occultato nello zaino numerosi prodotti alimentari. L’agente della Polizia di Stato, presente per caso nell’esercizio commerciale, si è avvicinato per capire la situazione. Ha notato che il sospetto mostrava solo una parte del contenuto dello zaino, cercando poi improvvisamente di allontanarsi.

Il poliziotto, dopo essersi qualificato, ha tentato di procedere al controllo, ma l’uomo ha reagito con violenza. Ha iniziato a dimenarsi e ha colpito sia l’agente che gli addetti alla vigilanza, nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Solo grazie alla prontezza e alla determinazione del poliziotto, il sospetto è stato bloccato e trattenuto in sicurezza fino all’arrivo delle Volanti.

L’intervento delle Volanti e gli accertamenti

Quando il personale delle Volanti è giunto sul posto, ha potuto constatare che il 26enne aveva effettivamente nascosto nello zaino diversi prodotti alimentari, per un valore complessivo di oltre 230 euro. L’uomo aveva tentato di lasciare il negozio senza pagare la merce, configurando così il reato di furto.

Accompagnato presso gli uffici della Questura, il sospetto è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia. Le sue condotte pregresse riguardavano reati contro il patrimonio, contro la persona, contro la Pubblica Amministrazione e in materia di stupefacenti.

L’arresto e le misure cautelari

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni a pubblico ufficiale. Su disposizione del Pubblico Ministero, il cittadino straniero è stato trattenuto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con monitoraggio elettronico.

Precedenti e contesto

Dagli accertamenti è emerso che il 26enne era già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia.

Le sue condotte passate spaziavano dai reati contro il patrimonio a quelli contro la persona, fino a violazioni contro la Pubblica Amministrazione e in materia di stupefacenti. Questo quadro ha contribuito alla decisione di applicare una misura cautelare restrittiva.

L’episodio avvenuto a Perugia mette in luce l’importanza della presenza delle forze dell’ordine anche fuori servizio e la collaborazione con il personale di vigilanza degli esercizi commerciali. L’intervento tempestivo ha permesso di evitare che il tentativo di furto si trasformasse in una fuga riuscita, garantendo la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio commerciale.

IPA