Un 14enne è stato denunciato per furto aggravato al termine dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri mattina in un supermercato di Como. Il ragazzo, residente a Merone e incensurato, è stato sorpreso dalla sicurezza mentre sottraeva merce dal reparto elettronica. La refurtiva, del valore di 104 euro, è stata recuperata e restituita.

Furto in un supermercato a Como

L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando una pattuglia è stata inviata in via Carloni a Como dopo una segnalazione al 112 NUE riguardante un furto in corso presso un supermercato.

Secondo quanto ricostruito, la guardia di sicurezza del punto vendita aveva notato un giovane aggirarsi tra gli scaffali del reparto elettronica. Il ragazzo, poi identificato come un 14enne italiano di origini nordafricane residente a Merone, aveva prelevato diversi articoli tra cui un power-bank, un paio di cuffie per smartphone e un kit di caricabatterie usb. Tutti questi oggetti, per un valore complessivo di 104 euro, erano stati nascosti in un borsone che il giovane portava con sé.

Il tentativo di oltrepassare le casse senza pagare non è sfuggito all’addetto alla sicurezza, che ha fermato il ragazzo e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno preso in consegna il minore e hanno ascoltato la testimonianza della guardia.

L’identificazione e la restituzione della merce

La merce sottratta è stata immediatamente inventariata dagli agenti e riconsegnata ai responsabili del supermercato. Nel frattempo, il 14enne è stato accompagnato in Questura per l’identificazione completa. Dalle verifiche è emerso che il ragazzo era incensurato e non aveva precedenti penali.

Al termine delle procedure di rito il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura dei Minorenni di Milano per furto aggravato. Dopo la compilazione dei verbali e delle notifiche necessarie il ragazzo è stato riaffidato ai genitori, che sono stati convocati in Questura per riprendere il figlio.

L’episodio ha destato attenzione sia per l’età del protagonista sia per la rapidità con cui la situazione è stata gestita dalle forze dell’ordine e dal personale di sicurezza. Il fatto che il minore fosse incensurato e che la refurtiva sia stata recuperata senza ulteriori conseguenze ha permesso di chiudere rapidamente la vicenda dal punto di vista operativo.

IPA