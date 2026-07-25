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Un tentativo di furto ai danni di un istituto scolastico è stato sventato nella notte ad Aversa, dove un 27enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato in flagranza. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito tempestivamente durante un servizio di controllo notturno, impedendo che il colpo andasse a segno.

Il blitz notturno ad Aversa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno all’1:30 in via Paolo Riverso, ad Aversa.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, impegnati in un servizio di controllo del territorio intensificato nelle ore notturne, hanno notato movimenti sospetti all’interno dell’Istituto “D. Cimarosa”.

La pattuglia della Squadra Volante è intervenuta prontamente, entrando nel cortile della scuola e sorprendendo il giovane mentre cercava di allontanarsi da una porta-finestra che era stata forzata poco prima.

Alla vista dei poliziotti, il 27enne ha tentato la fuga scavalcando la recinzione perimetrale dell’istituto, ma è stato inseguito e bloccato dopo un breve inseguimento a piedi.

La perquisizione e il materiale sequestrato

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nello zaino dell’uomo diverse decine di euro in monete, appena sottratte da un distributore automatico di bevande situato ai piani superiori della scuola.

Oltre al denaro, sono stati sequestrati anche diversi attrezzi da scasso, ritenuti utilizzati per compiere l’effrazione e il furto.

Le indagini e la conferma delle responsabilità

Gli accertamenti svolti presso il Commissariato di Aversa dalla Polizia Anticrimine, con il supporto della Polizia Scientifica e grazie all’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’istituto, hanno permesso di ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto.

Le prove raccolte hanno confermato la responsabilità del giovane, già arrestato in passato per furti analoghi commessi in istituti scolastici.

L’arresto e la disposizione dell’autorità giudiziaria

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, il 27enne è stato trasferito presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli notturni messi in atto dalla Polizia per contrastare i reati contro il patrimonio e garantire la sicurezza degli istituti scolastici.

Precedenti e contesto

L’uomo arrestato era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a reati contro il patrimonio e aveva già subito arresti per furti in scuole della zona.

Il suo modus operandi, caratterizzato dall’uso di attrezzi da scasso e dall’obiettivo di distributori automatici, era già stato segnalato in passato. L’intervento tempestivo degli agenti ha impedito che il furto si concretizzasse, restituendo sicurezza all’istituto scolastico e alla comunità locale.

La reazione della comunità

L’episodio, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2026, ha suscitato preoccupazione tra il personale scolastico e i residenti della zona, già allarmati da precedenti episodi simili. Le autorità hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire e contrastare i reati che colpiscono le scuole e i luoghi pubblici.

Conclusioni

L’arresto del 27enne rappresenta un importante risultato per la Polizia di Stato di Aversa, impegnata quotidianamente nella tutela della sicurezza pubblica e nella lotta ai reati contro il patrimonio.

L’episodio conferma l’efficacia dei controlli notturni e la prontezza di intervento delle forze dell’ordine nel contrastare i furti e le effrazioni ai danni degli istituti scolastici.

IPA