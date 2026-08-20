Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto e rapina impropria sono le accuse contestate a un uomo di nazionalità algerina, arrestato dalla Polizia di Stato nella tarda serata del 18 agosto sul lungomare di Latina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito due giovani che avevano tentato di bloccarlo in seguito a un furto su un’autovettura parcheggiata. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Volante, che hanno sequestrato anche un telefono cellulare appartenente all’arrestato. L’indagine è ancora in corso per identificare un secondo complice.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata del 18 agosto sul lungomare di Latina. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un furto avvenuto all’interno di un’autovettura parcheggiata. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, alcuni giovani avevano notato due uomini muoversi con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta.

Il tentativo di fuga e l’aggressione ai danni dei giovani

Poco dopo, i due sospettati sono stati sorpresi mentre prelevavano oggetti dall’interno di una Land Rover, dopo aver forzato il finestrino posteriore sinistro del veicolo. Alla vista dei giovani, i due hanno tentato di allontanarsi rapidamente. Uno dei sospetti è riuscito a dileguarsi, mentre l’altro, nel tentativo di mantenere il possesso della refurtiva e garantirsi la fuga, ha reagito con violenza. L’uomo ha colpito con calci e pugni due ragazzi che avevano cercato di fermarlo, dando così luogo a una breve colluttazione.

Le conseguenze dell’aggressione e l’intervento delle forze dell’ordine

Durante la colluttazione, uno dei giovani è stato raggiunto da diversi colpi al volto, al collo e allo stomaco. Nonostante la violenza dell’aggressione, i ragazzi sono riusciti a trattenere l’uomo fino all’arrivo delle pattuglie della Polizia di Stato. Uno dei giovani aggrediti, a causa delle lesioni riportate, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Aprilia per gli accertamenti medici necessari.

Le indagini e il sequestro del cellulare

Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno proceduto al sequestro del telefono cellulare in possesso dell’uomo arrestato, sul quale sarebbero giunte numerose chiamate. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire all’identità del secondo individuo coinvolto, che è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

IPA